Fabio Fazio a Piazza di Siena: "Piazzerei la Littizzetto a cavallo per non farla scendere più…”

Fabio Fazio è un fan degli sport equestri per conto terzi. Anzi, per conto figlia, Caterina, giovane amazzone con gli occhi pieni di passione, mentre i grandi atleti della disciplina illuminano l'ovale di Piazza di Siena. «Sì, siamo qui per lei e per il suo amore per questo sport, anzi direi che vive per i cavalli e con i cavalli allora come non venire qui nella Wimbledon degli sport equestri». Fazio, ospite di Alis - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile - si concede al taccuino con la consueta gentilezza, lui che è 'pezzo unico' della tv è in sintonia con un evento unico come Piazza di Siena. “Questo è un racconto che rende speciale un evento che lo è sotto molti punti di vista: il luogo, il prestigio. È unico al mondo anche il fatto che sia gratuito per il pubblico che può goderne con passione ed entusiasmo e in tranquillità, una scelta che che restituisce un senso anche all’idea di Villa Borghese in quanto villa dei romani e dei turisti». Poi, un ultimo pensiero sul modello di 'mecenatismo sportivo' del Concorso, con le risorse economiche utilizzate per curare il verde e restaurare i beni artistici dell'area di Piazza di Siena: «Il fatto che questa iniziativa sia praticamente no profit perché tutto viene reinvestito, rende assolutamente perfetto il tutto e chiude il cerchio».