Piazza di Siena, svelato il nuovo logo di Fiera Cavalli: "Immagine che guarda al futuro"

ROMA - Un nuovo look per nuove e avvincenti sfide. Fiera Cavalli, manifestazione leader del panorama equestre mondiale che si svolge a Verona dal 1898, ha presentato oggi (25 maggio) in occasione del CSIO di Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese, il restyling del brand. Uno sguardo al futuro, senza dimenticare storia, tradizione e filosofia che mette sempre al centro il cavallo. Evocativa l’immagine stilizzata dell’animale, incorniciato da un arco che richiama l’Arena di Verona e crea una forza visiva moderna e in grado di trasformare la passione in icona vera e propria. Rivista anche la palette colori, passando al giallo e blu vicini alla bandiera scaligera.