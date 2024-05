Italia Polo Challenge, a Piazza di Siena è un trionfo. Galoppatoio sold-out

Nel magico sabato sera di Piazza di Siena non si celebra solo Harpa HPE, vincitrice per la terza volta consecutiva della tappa romana di Italia Polo Challenge nella finale contro Union grazie alla super prestazione di Fabrizio Facello, Therence Cusmano e Pedro Llorente. Quella di un Galoppatoio strapieno è la festa dell'intero movimento, che ha portato oltre mille spettatori a seguire le due finali. Poi via alla festa, con una premiazione “da Champions League” a cui hanno partecipato, oltre agli organizzatori FISE e Sport e Salute, anche i ministri Abodi e Lollobrigida. Una disciplina sempre più centrale negli sport equestri, la cui crescita si concretizzerà già nel 2024 in una nuova tappa di Italia Polo Challenge a Borgo Egnazia, in Puglia.