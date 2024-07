Duccio Bartalucci candidato alla presidenza del prossimo quadriennio olimpico per la Fise

Duccio Bartalucci, una cognizione, competenza e conoscenza globale degli Sport Equestri. Il neo candidato, attualmente CT della Colombia per le Olimpiadi di Parigi,auspica di mettere a disposizione della F.I.S.E. la Sua grande esperienza negli Sport Equestri, presentando il suo programma: PARTECIPAZIONE, ETICA, ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO, ANALISI E PROSPETTIVE per concludere con quell’insieme di sogni realizzabili, contenuti nel GRANDE OBIETTIVO.



Duccio Bartalucci da sempre uomo di cavalli ed di sport, con un curriculum importante e un numero di esperienze impressionante; un professionista stimato con tutte le carte in regola per arrivare primo al traguardo: un Campionato del Mondo e due Campionati d’Europa da cavaliere; tra i quattro protagonisti, sempre in sella, della squadra azzurra che trionfò a Hickstead nel ‘94 conquistando quella che è a tutt’oggi, l’unica Coppa delle Nazioni vinta dall’Italia in Gran Bretagna negli ultimi sessant’anni.



Da Commissario Tecnico, con oltre 150 “panchine” all’attivo, ha guidato l’Italia del Salto Ostacoli nella storica vittoria della Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena nel 2018, con la ciliegina sulla torta del successo nel Gran Premio Roma per un’accoppiata storica che ci mancava dal lontano 1977.



È stato direttore sportivo discipline non olimpiche oltre che coach & Team manager for the Youth Sector Ksa Equestrian Sport Federation. Commissario Tecnico e responsabile dell’area tecnica del Salto ostacoli italiano: 3 giochi Olimpici:

Sydney 2000 - Atene 2004 – Tokio 2021



Grande esperienza anche nell’ambito della dirigenza sportiva.

- Fondatore e Presidente della Societa’ sportiva Lazio Equitazione Villa Glori Roma 1978-1986

- Presidente Comitato Regione Lazio – Abruzzo e Molise F.I.S.E dal 1981 – 1984

- Membro del Comitato di Presidenza della Polisportiva Lazio 1986 - 1990

Una attività per cui ha meritato titoli e onorificenze: Istruttore Federale III Livello F.I.S.E.;

Master d’Eccellenza F.I.S.E; Medaglia di Bronzo al Valore Atletico (1980) C.O.N.I.; Stella di

Bronzo al Merito Sportivo (2017) C.O.N.I.; Socio Benemerito F.I.S.E. (2023).

Il suo programma per raggiungere tutti insieme un grande obiettivo: costruire una Federazione, insieme ad consiglio direttivo di alto profilo istituzionale e tecnico, che possa restituire agli appassionati un’Italia stabilmente competitiva a livello internazionale in tutte e 11 le discipline, olimpiche e non olimpiche. La tutela ed il benessere del cavallo, al suo valore sociale e terapeutico oltre che sportivo e con una linea diretta, in ascolto costante, a disposizione di tutti, in modo particolare ai giovani e alla formazione degli Sport Equestr.

i L’ impegno per salvaguardare l’integrità dello sport e nel rispetto dei tesserati, delle associazioni e dei loro diritti. A tutti i livelli, quindi, non tralasciando nulla e nessuno, per una gestione trasversale e trasparente della Federazione di oggi e di domani.