Italia Polo Challenge, in Sardegna trionfa U.S. Polo

ARZACHENA - Il trionfo di U.S. Polo Assn.e nella tappa della Coppa Italia di polo pony, dei giovani talenti sardi nell'Italia Polo Challenge. Con il 6-3 sul Costa Smeralda Polo Team, hanno esultato gli azzurri Therence Cusmano e Fabrizio Facello, autori di un gol a testa, con i quattro del dominicano Angel Valdez (nominato mvp del torneo) a trascinare U.S. Polo Assn. In Costa Smeralda non sono bastate la doppietta del capitano della Nazionale Stefano Giansanti e il gol di Boris Bignoli. Nella finale per il terzo posto, Petra Bianca ha superato 4-3 Estrella Galicia, grazie al poker di Felipe Kelly. E' stata una serata da ricordare anche per giovani sardi, con la squadra della Nostra Signora di Coros (formata da Flavio Masia, l'mvp Maria Riu e Grazia Musellu) che ha trionfato nella tappa della Coppa Italia di polo pony, battendo 4-0 la EL Union, formazione mista formata da talenti provenienti dal Lazio e dall'Emilia-Romagna. Una competizione ufficiale fortemente voluta dalla Federazione Italiana Sport Equestri per avvicinare il polo al maggior numero di persone possibili.