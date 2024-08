Palio di Siena rinviato per la pioggia: decisa la nuova data

SIENA - Ancora un rinvio per il Palio di Siena, come a luglio anche questa volta la carriera dell’Assunta è stata rinviata per la pioggia. E pensare che a Siena non pioveva dal 3 luglio, quando il Palio di Provenzano era stato rinviato per il secondo giorno a causa di rovesci piovosi. Oggi alle 17,50 è stata esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico, è il segnale del rinvio per le avverse condizioni del meteo. La pioggia ha cominciato a scendere su Piazza del Campo intorno alle 17,30. L’amministrazione comunale ha ritenuto impossibile procedere con il Corteo Storico e con lo svolgimento della corsa, sentiti i Deputati della Festa e dopo una riunione con i Capitani delle Contrade. Il Palio è stato rinviato a domani, ma le previsioni danno ancora pioggia.