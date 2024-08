Al Circo Massimo si salta nella storia, dal 30 agosto al 1° settembre torna il Longines Global Champions Tour

ROMA - Roma si prepara per una nuova, avvincente edizione del Longines Global Champions Tour , il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo. Poco meno di un mese al concorso capitolino, che quest’anno riunirà dal 30 agosto al 1° settembre i migliori binomi del panorama internazionale e lo farà ancora una volta nell’ineguagliabile palcoscenico del Circo Massimo , per il quarto anno consecutivo iconica sede di gara del circuito conosciuto in tutto il mondo come la “Formula 1 dell’Equitazione” .

Il Longines Global Champions Tour sbarcherà nella Città Eterna per la quattordicesima e penultima tappa stagionale della sua diciottesima edizione. La kermesse capitolina farà da preludio all’ultimo atto del tour a Rabat, in Marocco, dal 18 al 20 ottobre, e culminerà dal 20 al 23 novembre coi Super Playoff di Riyad. Un appuntamento di grande prestigio quello all’ombra del Palatino, in cui le stelle del jumping mondiale giungeranno poco dopo la rassegna olimpica di Parigi al termine di un tour attraverso le migliori destinazioni del globo di 13 Paesi e 3 Continenti.

Sarà ancora grande equitazione al Circo Massimo, in una tre giorni totalmente aperta al pubblico pronta ad accendere la stagione dei grandi eventi del calendario sportivo capitolino. Sport ai massimi livelli ma anche tanto intrattenimento per cittadini e turisti, che beneficeranno di un cartellone ricchissimo di appuntamenti, spettacoli e iniziative per il pubblico di tutte le età: proposte culturali, presentazioni, mostre interattive, rievocazioni storiche, oltre agli immancabili appuntamenti serali con gli show equestri. Il 30 e 31 agosto dalle 20:00 lo spettacolo sotto le stelle diretto da Sabina Domanico “Cavalli e Roma – Liberi nel cuore degli uomini”. Non mancheranno i consueti appuntamenti con lo spettacolo del Carosello del San Raffaele, del Carosello di Lance dei Lancieri di Montebello e del tradizionale Carosello dei Carabinieri.

In un Circo Massimo che grazie al Longines Global Champions Tour ha ricreato un profondo contatto con la storia della Città Eterna, riportando i cavalli a gareggiare come duemila anni fa nel più grande stadio antico del mondo, approderà inoltre il nuovissimo campionato di cavalli arabi Global Champions Arabians Tour, che farà il suo debutto ufficiale anche in Italia. Il format della competizione promuove l'importanza del cavallo arabo, le cui nobili origini e straordinarie qualità hanno influenzato profondamente la storia dell'equitazione e continuano a rappresentare un simbolo di eleganza e resistenza nel mondo moderno.

Il Longines Global Champions Tour di Roma sarà presentato ufficialmente alla stampa mercoledì 28 agosto alle 11:30 con una conferenza presso la Tribuna Lounge dell’impianto allestito al Circo Massimo. Saranno presenti alla conferenza i vertici del Longines Global Champions Tour, rappresentanti istituzionali e federali e una delegazione di cavalieri che prenderanno parte alla tappa di Roma.