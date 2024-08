Longines Global Champions Tour, la presentazione: numeri da record per un evento mondiale

Longines Champions Tour Roma, tutte le dichiarazioni

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda : "Il Longines Global Champions Tour è un prezioso appuntamento per la città di Roma. In un luogo iconico, uno dei più importanti del mondo. Dal punto di vista sportivo è un evento che coinvolge 230 binomi, 25 nazioni, 160 paesi attraverso le tv e i cavalieri migliori al mondo. Roma merita di avere questo tappa perché è una grande festa di popolo. Il fatto che l’evento sia gratuito per tutti, grandi e piccoli, è un’occasione per diffondere l’amore verso il cavallo che è un amore prezioso dal punto di vista sportivo e sociale".

Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina: "Ringrazio chi continua a investire in eventi di questa portata a Roma, e soprattutto al Circo Massimo rispetto alle mille difficoltà che ci sono. La nostra amministrazione ha voluto far capire che questi luoghi possono essere fruiti, nel rispetto delle normative. È giusto che la città torni a vivere in questi luoghi, perché per troppo tempo la nostra città è stata imbalsamata, bloccata da ‘no’ voluti".

Remo Chiodi, Direttore generale della Direzione generale per l'ippica: “Il ministero dell’agricoltura è impegnato in prima linea sulla valorizzazione della filiera del cavallo. In tema di allevamento fa parte di un progetto di valorizzazione dell’ allevamento italiano che si affronterà nel G7 agricoltura a Siracusa il prossimo mese che sarà seguito da un Expo".

Alessandro Cochi, Delegato assessorato allo Sport della regione Lazio: “La Regione Lazio, quando si tratta di sport, è sempre pronta a investire. La centralità di Roma permette anche di visitare e studiare tutte le bellezze che ci sono intorno".

Fabio Pacciani: “Anche quest’anno la Sovrintendenza coglie l’occasione per raccontare al mondo con testi, immagini e video dei frammenti di questo luogo antichissimo, il Circo Massimo”.

Eleonora Di Giuseppe: "La parte sportiva di altissimo livello passerà il testimone alla fine delle giornate a degli artisti, tra cui ragazzi diversamente abili che grazie agli anni di ippoterapia sono in grado di reggere, non soltanto un carosello, ma anche i tempi di uno spettacolo e credo che sia uno dei grandi miracoli che i cavalli possono fare".

Marco Danese, direttore sportivo del circuito internazionale Longines Global Champions Tour: “Che ci siano delle eccellenze che lavorano in Italia è scontato, ma queste figure apicali non è tanto scontato che siano scelti nelle altre tappe"

Marco Di Paola: "Pensare che oggi si possa fare nel Circo Massimo di nuovo delle manifestazioni equestri è un fatto eccezionale e quindi un ringraziamento a tutte le autorità perché è una vetrina unica al mondo”.

Marco Porro, ct Italia: “Stiamo facendo un grande lavoro, il mio lavoro è quello di continuare a portare in giro nuovi binomi convocando anche i cavalli italiani nella Coppa delle Nazioni".

Filippo Bologni: “Nel 2021 ho partecipato nel mio anno migliore dal punto di visto sportiva".