Equitazione, grande successo per il Versilia Horse Show: in 15mila a Camaiore, presenti Bocelli e Inzaghi

Si conclude oggi, nel cuore del Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore , il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani, prestigioso concorso internazionale di salto ostacoli CSI4*, con un montepremi complessivo di 350 mila euro. La manifestazione, organizzata da Italian Champions Tour con FISE, Verona Fiere e Sport e Salute, e con il sostegno del Ministero per lo Sport e i Giovani, ha portato in Versilia oltre 180 cavalieri da 22 paesi , protagonisti di quattro intense giornate di gare, spettacolo e grande sport.

Longines Versilia Horse Show, quante stelle in campo

Numerosi i nomi di spicco del salto ostacoli mondiale scesi in campo, tra cui campioni come Martin Fuchs, Roger Yves Bost, Harrie Smolders e Giulia Martinengo che ha vinto il Gp, insieme a una nutrita rappresentativa italiana guidata da Paolo Paini, Emilio Bicocchi e altri azzurri di vertice. Il Longines Versilia Horse Show non è stato solo sport: spazio anche a educazione, inclusione e sostenibilità, con laboratori per famiglie, il “battesimo della sella”, attività ambientali con i Carabinieri per la Biodiversità e iniziative legate alla sicurezza stradale. La Giorgio Armani Arena ha fatto da cornice a un evento che si candida a diventare un appuntamento stabile nel calendario internazionale degli sport equestri.

Presenti Bocelli, Pippo Inzaghi e Pazzini

Grande soddisfazione per gli organizzatori, che hanno ricevuto il caloroso plauso dei partecipanti e un sincero “well done” dai prestigiosi cavalieri stranieri presenti. L’evento ha fatto registrare anche un’eccezionale affluenza di pubblico e appassionati da tutta Italia, con circa 15.000 presenze durante le quattro giornate. Molti anche gli ospiti d’eccezione che hanno voluto assistere alle gare: il tenore Andrea Bocelli, l’allenatore Filippo Inzaghi — fresco della promozione del Pisa in Serie A —, l’ex calciatore Giampaolo Pazzini e l’attrice Francesca Chillemi.

Le parole degli organizzatori

Guido Grimaldi e Riccardo Boricchi (Italian Champions Tour): “Siamo veramente soddisfatti per essere riusciti a realizzare un evento che si è subito dimostrato all’altezza dei più prestigiosi del mondo. Un grazie sentito va alle istituzioni nazionali, in particolare il Ministro per lo Sport e i Giovani e Sport e Salute, e locali come il Comune di Camaiore e la Provincia di Lucca che hanno condiviso con noi il progetto del Versilia Horse Show, che è stato organizzato in compartecipazione con FISE, Veronafiere Spa e Sport e Salute. Un grazie va ai partner di prestigio come Longines e Giorgio Armani e a tutti gli altri sponsor. Un grazie anche agli atleti che con i loro apprezzamenti ci hanno ripagato più di ogni altra cosa e al numerosissimo pubblico che ha seguito le gare”. Maria Vittoria Niccolai, Event Directo: “Siamo felici di aver realizzato un evento del genere, che ha saputo coinvolgere tante famiglie, mettendo in mostra il meglio dell’equitazione. Il gioco di squadra tra le istituzioni e tutte le realtà coinvolte ha funzionato. La prima edizione era un po’ una scommessa, ma l’abbiamo vinta con i fatti. Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo anno per rivivere queste grandi emozioni”.