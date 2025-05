Trionfo di Martinengo Marquet nel Gran Prix Giorgio Armani Longines

La prima edizione del Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani si chiude con il trionfo di Giulia Martinengo Marquet nella gara clou, il Grand Prix Giorgio Armani presented by Longines . Gran Premio veramente emozionante, deciso con le ultime falcate di galoppo di Captain Morgan Weering Z , compagno dell’amazzone azzurra in questa strepitosa vittoria. Ultimi a tornare in campo nel barrage Giulia Martinengo Marquet e il suo baio di dieci anni sono infatti riusciti a fermare il cronometro sul tempo di 43"32, il migliore in assoluto, tra il tripudio dei tantissimi spettatori presenti.

La gioia di Martinengo Marquet

"Sono felicissima – ha detto Martinengo Marquet - per aver vinto un Gram Premio a quattro stelle insieme a Captain Morgan Weering Z e ancor di più perchè è quello della prima edizione del Longines Versilia Horse Show Jumping presented by Giorgio Armani. Il mio cavallo oggi è stato davvero formidabile. Che fosse un campione l’ho sempre saputo e voglio ringraziare il suo proprietario Luigi Valeri. Captain Morgan ha siglato un fantastico doppio netto consolidando, così, la sua posizione tra i cavalli eccezionali che fanno parte della mia scuderia". Sono stati 50 i binomi che hanno affrontato la gara con ostacoli a 1 metro e 55 (montepremi di 165 mila euro); di questi solo in otto sono tornati in campo per il barrage grazie al netto nel percorso base, ma solo in quattro hanno saputo ripetersi. Primo di questi il francese Aurelien Leroy che con Vendome d'Ick ha aperto il barrage (0/0; 43"46) ed è rimasto in testa fino all’ingresso di campo di Giulia Martinengo Marquet per un testa-cosa al cardiopalmo.

Terza piazza per la belga Celine Schoonbroodt- De Azevedo con Clinto T Z (0/0; 44"60) mentre a completare i doppi percorsi netti al quarto posto si è inserita la monegasca Anastasia Nielsen con Franco 79 (0/0; 45"72).

Quattro penalità a testa in barrage per due dei binomi più attesi, quelli formati dallo svizzero Martin Fuchs, quinto ma velocissimo con L&L Lorde con un errore sull’ultimo ostacolo (0/4; 41"04), e dall’olandese Harrie Smolders, sesto su Mr. Tac (0/4; 41"18). Un errore anche per Emanuele Gaudiano e Chalou's Love PS, settimi (0/4; 42"47) e Nico Lupino, ottavo con Iniesta (0/4; 43"98).

Le altre gare

Nel premio Original Parquet, una categoria a punti del CSI4*, è arrivata una vittoria anche per la Francia grazie ad un cavaliere molto affezionato al Bel Paese e ai suoi più importanti appuntamenti sportivi. Roger Yves Bost ha infatti conquistato con Ballerine du Vilpion la vittoria con il massimo dei punti ottenibili (65) e il miglior tempo tra i 51 binomi in gara (46"20). ‘Bostik’ - questo il suo nick name nell’ambiente del salto ostacoli internazionale – è stato di oltre un secondo più veloce del belga Abdel Saïd con Arpege du Ru (65 punti; 47"38) e dello svedese Douglas Lindelöw con Cheldon (65; 47"71). Distaccato di un solo centesimo di secondo da Lindelöw, invece, in quarta posizione si è inserito Massimo Grossato con Legend (65; 47"72). Le altre vittorie di giornata portano inoltre tutte la firma delle amazzoni, in grande evidenza nel LVHSGA. A vincere nel CSI1* sono infatti state Sophia Mancin con Risk Taker van't Meulenhof nel premio Comune di Camaiore, la Svizzera Oriane Jochaud Du Plessix con Desir du Rouet nel premio Selleria Equipe e Annabel Frisch con Anatol Menjoulet nella categoria di apertura.