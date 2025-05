Italia Polo Challenge, lo spettacolo torna a Piazza di Siena

Per il sesto anno consecutivo, Piazza di Siena torna a essere la casa del polo. Al Galoppatoio di Villa Borghese è tutto pronto per la seconda tappa dell'edizione 2025 di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo organizzato da FISE e The Chukker Company. Dalle nevi di Courmayeur al campo in sabbia del Galoppatoio, Italia Polo Challenge sarà anche quest'anno uno degli appuntamenti da non perdere del calendario agonistico dello CSIO di Piazza di Siena 'Master d'Inzeo', giunto alla sua 92a edizione.

Le partite del torneo di polo, a cui parteciperanno sei squadre, si giocheranno da giovedì 22 alla serata finale di sabato 24 maggio, con accesso gratuito alle tribune, ma ad anticipare i tre giorni di gare sarà la consueta sfilata dei protagonisti - cavalli e giocatori, accompagnati dalla Fanfara dei Carabinieri a cavallo - in programma mercoledì 21 per le vie del centro di Roma.

I giocatori si ritroveranno in Piazza del Popolo per le 16.30. Il corteo partirà percorrendo Via del Corso, proseguendo per Via dei Condotti, fino a raggiungere Piazza di Spagna. Al termine della sfilata, i partecipanti saranno protagonisti di un cocktail di apertura presso Palazzo Ripetta, hotel cinque stelle del Gruppo Ginobbi che, anche in questa occasione, rinnova il proprio impegno verso il mondo dello sport sostenendo attivamente, in qualità di hospitality partner, l’Italia Polo Challenge 2025: un evento unico nel suo genere, capace di portare il fascino del polo in uno dei luoghi simbolo della Città Eterna.

“Ormai da sei anni – ha detto il Presidente della FISE, Marco Di Paola - il Polo è parte integrante del palinsesto sportivo di Piazza di Siena. La crescita esponenziale di Italia Polo Challenge regala in questo 2025 gli appassionati della disciplina un torneo di Arena Polo con ben sei squadre in campo, due in più rispetto alle passate edizioni. Le serate romane di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 maggio saranno animate, dunque, da momenti di sport e adrenalina che coinvolgeranno il pubblico grazie alla bellissima atmosfera da Polo Village, creata negli spazi del Galoppatoio di Villa Borghese. Piazza di Siena è una vetrina importante per la disciplina del Polo che negli ultimi anni, anche grazie all’Arena Polo, è riuscita a coinvolgere giovanissime nuove leve e tanti appassionati di una specialità versatile, spettacolare e densa di momenti di spettacolo. L’invito ai romani è quello di vivere di persona l’atmosfera coinvolgente di uno sport intuitivo, elegante e allo stesso modo in grado di regalare emozioni uniche”.