Piazza di Siena, Provedel tra calcio ed equitazione: "Questione di centimetri"

Tanti i campioni dello sport che, avendo la possibilità, si sono affacciati nello splendido scenario di Villa Borghese , a Roma, per seguire la Coppa delle Nazioni di equitazione in corso a Piazza di Siena . Tra questi, particolarmente appassionato, anche Ivan Provedel , portiere della Lazio , presente sulle tribune, 'trascinato' dalla nipote: "Pratica equitazione, anche se non a questi livelli, ma sono felice di aver compreso il suo sogno".

"Una questione di dettagli"

Entrando nel tecnico, Provedel si dimostra un acuto osservatore, andando a trovare un elemento comune tra equitazione e calcio: "In entrambi i casi è una questione di centimetri ed occorre lavorare su questi dettagli, perché fanno la differenza se si vogliono raggiungere traguardi importanti. Cavaliere e cavallo devono saltare altezze importanti e certamente dietro queste super prestazioni a cui sto assistendo c'è un grande allenamento". Niente male per chi non è mai montato in sella: "Non sono mai andato a cavallo... magari sono troppo pesante! Magari un giorno proverò anche io".