In finale a Italia Polo Challenge e campione d'Italia con il suo Napoli: la serata perfetta di Fabrizio Facello

ROMA - C’è stato un momento, durante la partita tra Harpa/HPE/Veeam e il team Dambrogeria/Salotto 42 , in cui Fabrizio Facello , uno dei protagonisti del match, si è avvicinato ai tavoli del ristorante che affacciano sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese , dove è in corso la tappa romana di Italia Polo Challenge . La domanda, secca: "Quanto stanno?". Era in ansia per il suo Napoli, che negli stessi minuti al Maradona si stava giocando lo scudetto, cercava qualcuno che gli desse buone notizie. Uno degli amici spettatori gli ha fatto il segno delle due dita.

"Due?". "Due". Prima McTominay, poi Lukaku stavano facendo gioire una città intera. Un boost di energia, la certezza del Napoli campione d'Italia, che è servito anche a Fabrizio e al suo team, anche loro vittoriosi (12-4) nella seconda delle tre partite di Italia Polo Challenge, quella che dava l'accesso alla finalissima di oggi del circuito di arena polo organizzato da FISE e The Chukker Company. "Sì, è stata davvero la serata perfetta, una di quelle che non si dimenticano. È vero, mi sono avvicinato agli spalti per chiedere il risultato della partita del Napoli, impossibile non farlo in una serata così!", ha commentato Facello, che alle 21.45 sarà di nuovo in campo con la maglia numero 1 di Harpa/HPE/Veeam per vincere e alzare il trofeo, 24 ore dopo Giovanni Di Lorenzo.