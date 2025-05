Became Good, il cavallo di Allegri corre a Capannelle

ROMA - Lunedì 2 giugno, all’Ippodromo Capannelle di Roma, va in scena l’evento clou della stagione: 142 anni di storia per un evento unico e imperdibile. Ci saranno tutti. Al via alle ore 17, quinta corsa di giornata, i migliori cavalli annunciati alla vigilia hanno confermato la loro presenza, compresa la più attesa, la divina Klaynn, unica femmina al via tra i maschi. Dulcis in fundo Became Good, il cavallo della scuderia Alma Racing di proprietà di Massimiliano Allegri, che proverà a regalare al nuovo tecnico del Milan un altro momento di grande gioia.