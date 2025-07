L'Italia Polo Challenge torna a Porto Cervo

ARZACHENA - Per il quinto anno consecutivo, da giovedì 17 a domenica 20 luglio, Arzachena ospiterà la tappa estiva di Italia Polo Challenge , il circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri e dal suo dipartimento polo coordinato da Alessandro Giachetti, con il supporto di The Chukker Company. Dopo quella invernale di Courmayeur e quella di maggio a Roma, inserita nel programma dello CSIO di Piazza di Siena, Italia Polo Challenge rinnova il legame con la Regione Sardegna e con il Comune di Arzachena e la partnership con Smeralda Holding.

Italia Polo Challenge-Sardegna si giocherà anche nel 2025 al centro sportivo ‘Andrea Corda’ di Abbiadori che, come per le precedenti edizioni, verrà riconvertito da campo da calcio in campo da polo. Ad aprire il lungo weekend di Italia Polo Challenge sarà la doppia sfilata in programma giovedì 17 e che vedrà protagonisti i cavalli e i giocatori, accompagnati dalla Brigata Sassari. La prima delle due sfilate si svolgerà alle 16.30 a Porto Cervo, con tappa finale nella prestigiosa piazzetta; la seconda alle 19 ad Arzachena, dove al termine della seconda parata conclusa dalla presentazione delle squadre ci sarà un opening cocktail con degustazione di prodotti tipici locali. Le gare si giocheranno da venerdì 18 a domenica 20 luglio: quattro squadre in campo, con due atleti sardi tra i protagonisti, Marco Pala - che già nelle precedenti edizioni aveva esordito a Italia Polo Challenge - e Anita Putzu.

“Una manifestazione di grande qualità con una potente macchina organizzativa che si conferma tra le iniziative più apprezzate del calendario eventi grazie al circuito di Polo Arena. Insieme alla Federazione italiana Sport Equestri portiamo avanti questo prestigioso progetto da ormai 5 anni - dichiara Roberto Ragnedda, sindaco del Comune di Arzachena - dalla sfilata inaugurale con cavalli e giocatori nel centro storico di Arzachena e a Porto Cervo, fino alle gare e agli appuntamenti collaterali da seguire sul campo ad Abbiadori, l’evento è per noi motivo di orgoglio. Un connubio tra sport, natura, tradizioni equestri e glamour per un momento coinvolgente e imperdibile che catalizza l’attenzione di appassionati e curiosi”.

“Italia Polo Challenge - ha detto il presidente FISE Marco Di Paola - rappresenta ormai un punto fermo nel panorama sportivo nazionale, e il ritorno in Costa Smeralda per la quinta edizione ne è la conferma più eloquente. Come Federazione Italiana Sport Equestri siamo orgogliosi di promuovere un evento che non solo unisce sport e mondanità, ma rafforza anche il legame con il territorio, coinvolgendo atleti sardi e istituzioni locali”.

“Siamo lieti di accogliere anche quest’anno, nella nostra destinazione, l’Italia Polo Challenge Porto Cervo, evento di cui siamo orgogliosi sponsor - dichiara Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding - si tratta di una manifestazione sportiva di grande eleganza e prestigio, che arricchisce ulteriormente il già ampio e articolato panorama di esperienze proposte dalla Costa Smeralda. Un’iniziativa perfettamente in linea con la nostra strategia di differenziazione dell’offerta turistica, che include anche la promozione di eventi esclusivi focalizzati sullo sport, arte, musica, cultura e lifestyle”.