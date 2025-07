Marco Pala sale a cavallo: "La Francia, Bergamo e Roma, ma giocare a polo in Sardegna è magia"

ARZACHENA - Le radici di Marco Pala sono ben piantate in Sardegna. È casa sua, a Olbia è nato e cresciuto, a Olbia ha iniziato a montare a cavallo, qui il Figlio dell’Isola ha saltato ed esordito nell’Italia Polo Challenge. Marco ha spiccato il volo nel Continente, ma in questi giorni le sensazioni sono quelle amiche. Due anni fa debuttò nel circuito di Arena Polo di Abbiadori per una partita, nel 2024 fece lo stesso: stavolta si sale di un gradino, con Marco titolare in una squadra in cui gioca anche un’altra atleta sarda, Anita Putzu, doppio orgoglio di Sardegna. E quest’anno sarà ancora più bello, perché Marco giocherà dopo essere stato 11 mesi lontano da casa, e la sensazione del ritorno è impagabile. Due esperienze uguali ma diverse, sei mesi in Francia e cinque a Bergamo, di quelle che ti fanno crescere prima come uomo poi come cavaliere. “All’inizio è stato tremendo – racconta il Figlio dell'Isola –. Il cambio di vita, parlare un’altra lingua, e poi il distacco dal mio cavallo, Chicago, è stata la cosa che più di tutte mi è mancata. In Francia non ho potuto portarlo, a Bergamo sì, anche se i ritmi erano duri e vivevo in una casa divisa in diverse stanze, con la cucina e il bagno in comune. Sveglia alle 4 del mattino, alle 5 in scuderia a lavorare: ogni giorno così, ma sono uscito dalla mia comfort zone, mi serviva”. Marco ha trovato anche il modo di completare il percorso di studi, diplomandosi in ragioneria: marketing, finanza e gestione d’impresa, per la gioia di mamma Piera Monti, promotrice dell'attività giovanile di Polo in Sardegna.