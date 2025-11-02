L’Ippodromo Capannelle ha vissuto oggi una giornata di grande sport e di straordinarie emozioni con il Roma Champions Day , l’appuntamento clou dell’autunno ippico capitolino, che ha confermato ancora una volta il suo ruolo di vetrina d’eccellenza del turf nazionale.

Il Roma Champions Day, appuntamento clou dell’autunno ippico, è stato seguito con partecipazione ed entusiasmo da una cornice di pubblico calorosa e competente che ha applaudito un programma tecnico di altissimo livello, scandito da corse di grande fascino e qualità agonistica. Protagonisti di questo convegno, che dal 2018 ha racchiuso in un'unica grandissima giornata di corse tutte le pattern autunnali di Capannelle (Premio Roma, Lydia Tesio, Ribot e Berardelli), alcuni tra i migliori cavalli, fantini, allenatori e proprietari della stagione, in pista per l'ultimo importante summit europeo dell'anno.

"Siamo orgogliosi di aver offerto al pubblico una giornata di grande ippica e di alto profilo tecnico - le parole di Elio Pautasso, direttore generale di Hippogroup Roma Capannelle -. Il Roma Champions Day è la sintesi del nostro impegno nel promuovere questa disciplina e nel valorizzare un impianto storico come Capannelle, cuore pulsante dell’ippica italiana, custode di una storia gloriosa e protagonista di un presente in continua evoluzione".

Di seguito le cronache delle quattro corse di gruppo del Roma Champions Day:

Premio Guido e Alessandro Berardelli (Gruppo 3) sui 1800 metri. È il primo grande appuntamento sulla distanza per i cavalli di due anni, con vista sulla 143^ edizione del Derby Italiano di Galoppo. A vincere è stato Dr Omran, allievo di Agostino Affè, che finora non aveva ancora vinto. Il cavallo montato da JP Spencer ha avuto la meglio su Antico Moro, appartenente alla scuderia Alma Racing di proprietà dell’allenatore del Milan Max Allegri, al termine di un finale combattuto. Terzo Drago Blues.

Premio Ribot memorial Loreto Luciani (Gruppo 3) per cavalli di tre anni ed oltre sui 1600 metri. Il successo è andato a Kabir, già secondo al Parioli 2025, reduce da due vittorie consecutive e apparso in gran forma. Il cavallo della Pink and Black di Miccichè ha avuto la meglio sull’anziano Mordimi, al termine di un finale elettrizzante, dopo una fuga allo steccato. Terzo Interstellar, anche lui appartenente alla scuderia rosanero.

Premio Roma (Gruppo 2) per cavalli di tre anni ed oltre sui 2000 metri. Cronaca di una corsa annunciata, con il testa a testa tra il detentore del titolo Petit Marin, con in sella il bravo Andrie De Vries, e il cavallo annunciato nel suo miglior momento agonistico, Woodchuck. È stato proprio quest’ultimo che ha avuto la meglio sul vincitore della passata edizione al termine di una volata entusiasmante. Terzo l’ospite inglese Diego Ventura, già vincitore di listed in Francia e piazzato di Gruppo in Inghilterra.

Premio Lydia Tesio Bet365Scores.it (Gruppo 2) per femmine di tre anni ed oltre sui 2000 metri. Una splendida edizione che ha visto il trionfo di Charlotte's Web, allieva di Simon Crisford, che al termine di una corsa appassionante ha avuto la meglio sulla seconda delle Oaks, Pink Black, e sulla vincitrice della scorsa edizione, Sioux Life. Solo quinta la favoritissima Taany e settima Sun Never Sets (anche lei della Alma Racing di Massimiliano Allegri), già seconda l’anno scorso ma quest’anno apparsa a corto di argomenti per fronteggiare al meglio le più agguerrite concorrenti.

