Ippica, domani l’80° GP Duomo a Firenze: è sfida tra giganti, Gocciadoro studia il poker

Il campione uscente Dany Capar (5), con Gocciadoro in sulky, proverà a bissare il successo dello scorso anno, ma l'attenzione è tutta per due rientri di lusso. Il vincitore del Lotteria, Always Ek (3), torna dopo quattro mesi affidato al top driver svedese Magnus A. Djuse, mentre la "regina" Funny Gio (7) rientra forte di cinque vittorie consecutive in prove di Gruppo, pronta a sfidare i maschi con il fuoriclasse Antonio Di Nardo. Il poker è completato da Free Time Jepson (1), reduce dal secondo posto nel GP Encat e affidato per la prima volta ad Andrea Guzzinati.

La concorrenza è agguerrita. Il Team di Divignano schiera Follia d’Esi (6), dominatrice dell'Encat, linea da cui proviene anche il terzo classificato Every Time Winner (4), allievo di Erik Bondo guidato da Francesco Facci. Desta enorme curiosità il ritorno di Bleff Dipa (8), al debutto con nuovo training e la guida di Enrico Bellei. Da non sottovalutare il giramondo Ideal San Leandro (9) con l’asso svedese Björn Goop, il potente Dubhe Prav (10), pronto a risalire dalla seconda fila, e Banderas Bi (2), che con Roberto Vecchione cerca la condizione migliore per tornare a dettare legge. Un'edizione stellare che promette scintille fin dallo stacco dell'autostart. L’inizio delle corse è fissato per le 14:55.