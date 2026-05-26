Fip Arena Polo European Championship al via a Piazza di Siena

ROMA - Il grande Polo internazionale torna a splendere a Piazza di Siena per il settimo anno consecutivo e l'edizione di quest'anno è già storica. Per la prima volta, il campo allestito al Galoppatoio di Villa Borghese sarà il palcoscenico dove q uattro grandi Nazionali accenderanno la sfida per il titolo continentale, con la prima edizione del FIP Arena Polo European Championship – U.S. Polo Assn. Trophy .

A quasi otto mesi dal Mondiale di Arena Polo disputato negli Stati Uniti, i migliori talenti europei si ritrovano a Roma per la nuova competizione organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri, con il contributo del Ministro dello Sport, e promossa dalla Federazione Internazionale Polo. A contendersi il trofeo saranno quattro team: Italia, Francia, Inghilterra e Svizzera.

I campioni in arrivo a Roma - dalle colonne della nostra rappresentativa, il capitano Stefano Giansanti e Giordano Magini, al fuoriclasse francese Matthieu Delfosse, fino all'inglese Matias Amaya e ai fratelli svizzeri Meier - giocheranno con la formula dell'Arena Polo: una variante ad alta intensità che prevede un campo in sabbia dalle dimensioni ridotte e squadre composte da tre giocatori, invece dei classici quattro del Polo. Una combinazione che garantisce gioco rapido, contatti ravvicinati e continui capovolgimenti di fronte.

La sfilata

Il sipario sull'evento firmato FISE si alzerà ufficialmente oggi alle 16.30 con l’elegante sfilata inaugurale dei giocatori a cavallo, nei viali di Villa Borghese. Un grande classico che quest'anno vedrà i giocatori partire da Piazzale delle Canestre – di fronte al Galoppatoio – attraverso Via delle Magnolie, Piazzale dei Martiri e Viale dell'Orologio, fino alla Terrazza del Pincio. Qui, davanti a uno dei panorami più belli del mondo, la città applaudirà i protagonisti del torneo continentale. Ad accompagnare le squadre sarà ancora una volta la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.

Al termine della sfilata, i partecipanti saranno protagonisti di un cocktail presso Etere, l’esclusiva terrazza di Palazzo Ripetta, l’hotel cinque stelle del Gruppo Ginobbi che anche in questa occasione rinnova il proprio impegno verso il mondo dello sport e degli eventi capitolini, sostenendo attivamente, in qualità di hospitality partner, il FIP Arena Polo European Championship: un evento unico nel suo genere, capace di portare il fascino del polo nella Città Eterna.

Il programma

La competizione si aprirà mercoledì 27 alle 21.30 con la super sfida tra la Francia, bronzo ai Mondiali dello scorso ottobre e vincitrice dell'edizione 2022, e l'Inghilterra, uno dei paesi dove questo sport ha raggiunto la sua massima espressione. Giovedì 28, sempre alle 21.30, ecco il debutto dell'Italia contro la Svizzera. Venerdì 29 andranno in scena le semifinali, a partire dalle 20.30, mentre le finali sono in programma sabato 30, ancora dalle 20.30.

Ci sarà spazio anche per la NextGen: a precedere i match ufficiali di mercoledì e giovedì saranno i giovani talenti del polo italiano, impegnati in un triangolare di Junior Polo che vedrà sfidarsi le squadre regionali di Lazio, Sardegna ed Emilia Romagna. L’ingresso alle tribune del Galoppatoio sarà completamente gratuito: un grande regalo per la città di Roma, pensato sia per chi già conosce e ama questo sport, sia per curiosi e turisti che vogliono avvicinarsi per la prima volta al grande Polo.

Polo e Glamour

Il Galoppatoio si trasformerà in una suggestiva arena notturna illuminata dai riflettori, dove luci e colori si alterneranno alle gesta dei giocatori. L'atmosfera unirà l'adrenalina dei match all'esclusivo fascino glamour del Polo Garden, il cuore vip dell'evento: qui sarà possibile godersi un aperitivo al tramonto, mentre per chi desidera vivere il Polo da una posizione privilegiata ci sarà l'opportunità di cenare a bordocampo, assaporando lo spettacolo a un passo dall'azione.

Valorizzazione e riqualificazione

L’evento contribuirà inoltre alla valorizzazione delle strutture equestri e delle aree di servizio collegate al torneo, favorendo interventi di riqualificazione e miglioramento funzionale. I lavori interesseranno soprattutto le scuderie delle Botticelle, una parte delle quali sarà risistemata e riconvertita in box idonei a ospitare i cavalli di alcune delle squadre di Polo.

Le dichiarazioni di Di Paola

“La Federazione Italiana Sport Equestri - ha dichiarato il Presidente federale, Marco Di Paola - è orgogliosa di ospitare nel 2026, anno del centenario della FISE e dello CSIO di Roma Piazza di Siena, la prima storica edizione del Campionato Europeo di Arena Polo. Il Galoppatoio di Villa Borghese farà da cornice a un evento capace di unire tradizione, spettacolo e grande passione sportiva. L’appuntamento rappresenterà anche un’importante occasione di valorizzazione di alcune aree legate alla manifestazione, come le Scuderie delle Botticelle, che sono state ristrutturate per accogliere i cavalli del torneo. La presenza delle migliori nazionali europee e l’attenzione riservata ai giovani talenti confermano il forte impegno della FISE nella crescita e nella promozione del Polo in Italia. Saranno quattro serate di grande sport e spettacolo in una cornice unica al mondo”.

Fip Arena Polo European Championship a Piazza di Siena: il programma

Martedì 26 Maggio

• 16.30: Sfilata delle squadre – Villa Borghese (da piazza delle Canestre) – Passeggiata del Pincio

Mercoledì 27 Maggio

• 20.30: Esibizione Junior Polo – Triangolare Lazio vs Sardegna vs Emilia Romagna

• 21.30: Partita 1 (qualificazioni): FRANCIA vs INGHILTERRA

Giovedì 28 Maggio

• 20.30: Esibizione Junior Polo – Triangolare Lazio vs Sardegna vs Emilia Romagna

• 21.30: Partita 2 (qualificazioni): ITALIA vs SVIZZERA

Venerdì 29 Maggio

• 20.30: Partita (Semi Finali 1): Perdente partita 1 vs Vincente partita 2

• 21.30: Partita (Semi Finali 2): Vincente partita 1 vs Perdente partita 2

Sabato 30 maggio

• 20.30: Finale 3° posto: Perdente SF 1 vs Perdente SF 2

• 21.30: Finale 1° posto: Vincente SF 1 vs Vincente SF 2