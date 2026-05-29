Stefano Cesaretto: "Il futuro sarà nostro"

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Il fascino di Piazza di Siena non ha eguali, l’emozione di calcare quell’erba è per tutti molto forte. Lo sarà ancor di più per la sua "Prima alla Scala” dell’Ovale. Nominato a gennaio 2026 il nuovo selezionatore azzurro Stefano Cesaretto, bresciano, classe 1964, si appresta alla coppa delle Nazioni con un’Italia che ha grande voglia di fare. Che nazionale vedremo? «Una squadra ben amalgamata, ho preso in esame i risultati e l'
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