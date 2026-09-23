Ferrara Sport Festival 2026: la città abbraccia il suo Sport.

Le parole dell'assessore Carità sul festival

"Il Ferrara Sport Festival - ha affermato l'assessore comunale allo Sport Francesco Carità - sin dalla prima edizione rappresenta un'importantissima sfida: portare le attività sportive del territorio, soprattutto quelle minori, al di fuori del proprio contesto. E' un festival che ha mostrato risultati in crescita in termini di eventi sportivi e società presenti e per il quale ci aspettiamo un impatto sempre più grande. Un evento che mira a incentivare la pratica sportiva nella terza età, l'accessibilità e l'inclusività nello sport. Per questa iniziativa tengo a ringraziare fortemente il Sindaco e tutta l'Amministrazione comunale per aver creduto da subito in questo progetto e un sentito ringraziamento va anche allo staff del Servizio Sport del Comune, per l'impegno profuso e il tempo dedicato alla realizzazione dell'evento". Conto alla rovescia per l'atteso ritorno del Ferrara Sport Festival farà vivere lo sport in tutte le sue forme da venerdì 25 a domenica 27 settembre, animando la nostra città con oltre 200 eventi, prove aperte, tornei e esibizioni, che vedranno coinvolte oltre 100 associazioni sportive del territorio.

Tre giornate di sport ed eventi nel cuore della città, tutti i dettagli

Tre giorni dedicati allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, il tutto organizzato in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per tre giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno pacificamente invasi da discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. L'evento quest'anno fa parte delle proposte della Fondazione SportCity dello SportCity Day. Si parte venerdì 25 settembre 2026 fin dal mattino con il Memorial Falchetti in Darsena e le prime attività sparse tra le piazze e gli impianti, oltre all'apertura del Villaggio dello Sport nel Sottomura di via Baluardi, per giungere al momento più atteso della giornata alle 17 in centro storico (Teatro Nuovo, piazza Trento e Trieste) con la cerimonia inaugurale del Ferrara Sport Festival.

Cittadinanza, giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati

Saranno presenti il Sindaco Alan Fabbri con l'Assessore allo Sport Francesco Carità, assieme a rappresentanti della Regione, della Provincia, del CONI e del CIP. Anche la platea sarà ricca di ospiti di riguardo, assieme alle autorità converranno anche numerosi atleti di levatura e i rappresentanti di diversi enti sportivi. A presentare la serata Massimo Callegari, volto e voce di Mediaset e ferrarese doc, che incoronerà anche la madrina del Ferrara Sport Festival, la conduttrice Justine Mattera. Sarà lei a animare il momento dedicato allo sport ed agli atleti ferraresi, tra cui il plurimedagliato campione di nuoto sincronizzato Filippo Pelati e il riconfermato campione del mondo di canottaggio Luca Rambaldi. Con loro anche gli atleti e i rappresentanti delle squadre ferraresi che durante questo ultimo anno hanno conseguito risultati notevoli nelle rispettive discipline. Durante il corso della cerimonia verranno anche consegnati due Riconoscimenti Ferrara Sport Festival 2026 a protagonisti del mondo dello sport che hanno trasformato situazioni non facili della loro vita e delle loro storie personali in occasioni di inclusione, motivazione e attività benefiche. Dopo la cerimonia di apertura del Festival, oltre all'intervento della musicale della Banda Ariosto, la serata continuerà con numerosi appuntamenti tra cui ricordiamo la Creator Cup Ferrara, un torneo 3vs3 di calcio, presso il Villaggio LND in piazza Trento e Trieste, con Max Callegari e il noto Youtuber ZW Jackson, e la partecipazione di calciatori della Zeta Milano. Dalle 19 immancabile l'appuntamento per gli appassionati di basket al Teatro Verdi, dove si terrà un talk show con Alessandro Mamoli e Tommaso Marino. La festa dello sport continuerà in varie location, per chiudersi col dopo Festival al Villaggio dello Sport.

Programma e ospiti d'eccezione

Tutto il programma è sul sito del Servizio Sport del Comune di Ferrara www.sport.fe.it alla pagina dedicata.

Sono molteplici e di varia natura i partner che hanno scelto di sostenere e accompagnare questa straordinaria seconda edizione del Ferrara Sport Festival, realtà prestigiose locali e nazionali, che hanno riconosciuto nel progetto un'occasione importante per condividere valori, visione e impegno verso una cultura dello sport sempre più accessibile e inclusiva. Si parte dal Media Partner Corriere dello Sport, autorevole voce del panorama sportivo nazionale, che sta contribuendo a dare visibilità e risonanza all'evento e alle sue numerose iniziative, una sinergia importante che fin da subito si è cristallizzata sui medesimi obiettivi. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che sarà anche ospite del Festival sabato 26 Settembre alle ore 17 presso la Sala di Consiglio della Residenza Municipale, si è espresso così: "Siamo particolarmente orgogliosi di accompagnare come media partner il Ferrara Sport Festival in questa sua nuova e importante avventura. Il Corriere dello Sport - Stadio sposa da sempre le iniziative che celebrano i valori più autentici dello sport, e siamo certi che questa manifestazione saprà unire passione, cultura sportiva e territorio in un appuntamento straordinario".