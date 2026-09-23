Ferrara Sport Festival: il 26 settembre il trotto amatoriale scende in pista
All’Ippodromo C. Fiaschi il Trofeo A.N.A.C.T. tra sport, passione e tradizione equestre
FERRARA – Sabato 26 settembre 2026, dalle ore 14.00, l’Ippodromo C. Fiaschi di Ferrara sarà protagonista del Ferrara Sport Festival con una giornata dedicata al cavallo e al trotto amatoriale.
In programma le Corse Amatoriali di Trotto – Trofeo A.N.A.C.T., iniziativa che nasce nel percorso dedicato alla “Tradizione Equestre” promosso dall’ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) Ippodromo di Ferrara, nella persona della Presidente Monia Montanari, con l’obiettivo di riportare il mondo del cavallo sempre più vicino alla città, alle famiglie e agli appassionati.
La giornata vedrà anche la partecipazione di ENGEА – Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali, contribuendo a valorizzare le diverse realtà dello sport equestre e la cultura del cavallo.
La presenza dell’A.N.A.C.T. – Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore sottolinea, come evidenziato dal Presidente Roberto Toniatti, il legame dell’iniziativa con il mondo dell’allevamento italiano e con la tradizione equestre.
A rappresentare l’A.N.A.C.T. sul territorio sarà la Delegata A.N.A.C.T. Emilia Sara Bruni, presente alla giornata dedicata al trotto amatoriale.
Un appuntamento che unisce sport, allevamento, passione e territorio, inserendo il cavallo tra i protagonisti del Ferrara Sport Festival.
26 Settembre 2026 – Ore 14.00
Ippodromo C. Fiaschi – Ferrara
ASD – Associazione Sportiva Dilettantistica Ippodromo di Ferrara - ENGEA – Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali - A.N.A.C.T.
Il trotto torna protagonista nel cuore dello sport Ferrara.
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