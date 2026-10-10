ROMA - È Simon Delestre (nella foto sopra) prendersi la scena nella categoria da 1.50m dell'ultimo CSI5* di giornata del Longines Global Champions Tour di Roma , che a Tor di Quinto ha visto al via 49 binomi , con 33 cavalieri e 16 amazzoni in rappresentanza di 15 nazioni , tra cui otto italiani .

In sella a Crazy Daisy 13, il cavaliere francese firma un netto in 55”84 e resiste all’assalto dell’olandese Sanne Thijssen, seconda con Farah Z in 56”29, a soli quarantacinque centesimi. Completa il podio il tedesco Hans-Dieter Dreher su Harley de la Cense, senza errori in 56”48. In quarta posizione brilla il nostro Giacomo Casadei: dopo il netto nella prima manche nella Global Champions League, l’azzurro si conferma protagonista con Rodania ter Leydonck, chiudendo in 57”07. Un tempo identico a quello dello spagnolo Sergio Alvarez Moya su Quadrado: i due condividono il quarto posto.

Distacchi minimi e nomi d'eccellenza anche nei piazzamenti a seguire: il brasiliano Eduardo Menezes è sesto con H5 Ceylon Island in 57”38, appena un centesimo davanti a Maikel van der Vleuten su Beauville Z N.O.P. Seguono Abdel Saïd, ottavo con Wathnan Calvaro in 57”72, e Katrin Eckermann, nona su Chao Lee in 58”05: insieme a Thijssen, la tedesca porta a due le amazzoni tra i primi dieci. Chiude la top ten il turco Hasan Senturk con Avant Toi, netto in 58”53. Tutti senza penalità, i primi dieci sono racchiusi in meno di tre secondi: una sfida in cui la precisione e la scelta delle traiettorie hanno fatto la differenza.

LE 2 STELLE – Due vittorie italiane e una doppietta svizzera segnano la seconda giornata del CSI2*. Nelle tre categorie a tempo1.45, 1.30 e 1.15m si impongono Luca Coata, che firma il suo secondo successo del fine settimana, Michol Del Signore e Peter Aregger.

Luca Coata concede il bis nell'1.45: dopo il successo di ieri nella 1.40m a tempo, l’agente della polizia di Stato conquista anche la prova più alta della giornata del CSI2* con Cassirana del Rilate, chiudendo senza penalità in 57”95. Alle sue spalle Giulia Mattioli su K&K Chestar, netta in 60”70, completa la doppietta azzurra. Terzo posto per la britannica Tess Carmichael con Luke Lemon, anche lei senza errori in 61”93.

Doppietta per lo svizzero Peter Aregger che, già terzo ieri con Uncle Sam, conquista i primi due posti della 1.30m, vincendo con Erlita de Galeste in 57”00 e piazzandosi secondo proprio con Uncle Sam in 57”22, sempre senza penalità. Si conferma sul podio anche la britannica Eleanor Harmsworth che, dopo la vittoria nella gara di apertura di ieri, chiude terza con Bruni Portunus Z, senza errori in 57”97.

Vittoria sul filo dei centesimi per Michol Del Signore nella 1.15m. In sella a Dreamscape, l’amazzone italiana chiude senza penalità in 56”12, precedendo di appena due centesimi la svizzera Charlotte Barbey su Crazy Anke (56”14). Completa il podio Stefano Nogara con Just A Dream, netto in 57”37: dopo il successo di ieri nella 1,25 metri, il cavaliere veneto resta tra i protagonisti del concorso.

La giornata di gare si è conclusa con la finale della tappa del circuito Master MASAF riservata ai migliori Sella Italiano di 7 anni. Giovanni Consorti su Kaindra si è imposto su Filippo Sertori con Onlyyou di Villagana e Davide Fenili su Ulfo di Castelbarco, rispettivamente secondo e terzo.