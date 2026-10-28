Global Champions e Federazione Equestre Egiziana insieme per i cavalli di Giza

CAIRO - Un impegno concreto e di lungo periodo per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cavalli nella regione di Giza, in Egitto. Il Longines Global Champions Tour e la Federazione Equestre Egiziana (EEF) hanno annunciato il lancio di un programma quinquennale dedicato al benessere dei cavalli e degli altri animali impiegati nelle attività lavorative nell'area delle Piramidi e nel territorio circostante.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Federazione Equestre Egiziana, Global Champions, l'Organizzazione generale per i servizi veterinari (GOVS), il Governo egiziano, Orascom Pyramids e Brooke, organizzazione internazionale specializzata nella tutela degli equidi da lavoro. Il progetto prevede un sistema di supervisione indipendente, con l'obiettivo di garantire continuità agli interventi, verificare i risultati e favorire miglioramenti concreti e misurabili.

Il programma si inserisce nel percorso già avviato dalla Federazione Equestre Egiziana e dai suoi partner attraverso misure di registrazione e identificazione degli animali mediante microchip, campagne vaccinali e controlli veterinari. La nuova fase punta a consolidare questi risultati attraverso un approccio strutturato, capace di intervenire stabilmente sulla salute, sull'assistenza quotidiana e sulle condizioni di lavoro dei cavalli.

La prima fase interesserà circa 700 cavalli, mentre una seconda fase prevede l'estensione degli interventi a circa 2.000 esemplari. È attualmente in fase di elaborazione un piano operativo dettagliato, articolato su alcune priorità fondamentali: migliorare l'accesso ad alimentazione, acqua, cure veterinarie e medicinali essenziali; sviluppare percorsi di formazione per proprietari e persone impegnate quotidianamente nella gestione degli animali; introdurre sistemi permanenti di monitoraggio del benessere equino e promuovere criteri chiari di responsabilità nella proprietà e nella cura dei cavalli.

Un altro elemento centrale sarà la creazione di un meccanismo di finanziamento dedicato, destinato a sostenere gli interventi nel lungo periodo. Accanto ai contributi delle organizzazioni coinvolte, il progetto offrirà anche a cavalieri, proprietari, sponsor e cittadini la possibilità di partecipare economicamente al programma.

Jan Tops, fondatore e presidente del Longines Global Champions Tour: «Portare il salto ostacoli internazionale al Cairo rappresenta un'opportunità per offrire un contributo positivo che vada oltre la competizione sportiva. Il benessere del cavallo è fondamentale per il nostro sport e siamo determinati a sostenere la Federazione Equestre Egiziana e i suoi partner nello sviluppo di un programma sostenibile, capace di migliorare le condizioni di vita dei cavalli da lavoro presenti nell'area. Sappiamo che i cambiamenti duraturi richiedono tempo e vogliamo svolgere un ruolo costruttivo in questo percorso».

L'obiettivo condiviso è trasformare l'attenzione internazionale generata dai grandi eventi equestri in un'opportunità concreta per il territorio, costruendo un sistema di assistenza, formazione e responsabilità capace di migliorare progressivamente le condizioni degli animali e di garantire continuità agli interventi anche oltre la durata delle manifestazioni sportive. Un percorso che punta a lasciare a Giza un'eredità tangibile, facendo del benessere dei cavalli non soltanto un principio dichiarato, ma un impegno continuativo, sostenuto da risorse, competenze e risultati verificabili.