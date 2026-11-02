Global Champions Playoff, Jan Tops: «Verona, sarà memorabile»

VERONA - C'è un uomo che, più di ogni altro, ha cambiato il volto del salto ostacoli mondiale, trasformando una disciplina dalla tradizione secolare in un fenomeno sportivo, economico e mediatico di dimensione globale. È Jan Tops , ex campione olimpico olandese, presidente e fondatore del Longines Global Champions Tour , l'uomo che vent'anni fa immaginò una nuova frontiera per l'equitazione e che oggi, a distanza di 11 anni, continua a investire sull'Italia, riconoscendone il valore sportivo, culturale e internazionale.

Dopo aver fatto di Roma la capitale mondiale del salto ostacoli, la sua ultima scelta è destinata a lasciare il segno: portare a Verona, dal 19 al 22 novembre, i Global Champions Playoffs 2026, il grande evento conclusivo della stagione del circuito più prestigioso del jumping internazionale. Quattro giornate di competizioni, i migliori cavalieri e cavalli del pianeta e un montepremi complessivo superiore agli 11 milioni di euro. Una cifra che, per dimensioni, colloca la manifestazione al terzo posto tra gli eventi sportivi internazionali con il più alto montepremi in Italia, alle spalle soltanto degli Internazionali d'Italia di tennis a Roma e delle ATP Finals di Torino.

È il Super Bowl del salto ostacoli mondiale. Ma per comprendere davvero il significato dell'arrivo di questo evento in Italia occorre guardare oltre la dimensione agonistica e ricostruire la visione dell'uomo che lo ha reso possibile.

IL MODELLO GLOBAL - Jan Tops non ha semplicemente creato un circuito sportivo. Ha costruito un nuovo modello di eccellenza per l'equitazione internazionale. Quando nel 2006 diede vita al Longines Global Champions Tour, la sua intuizione fu quella di portare il salto ostacoli fuori dai confini tradizionali delle grandi competizioni equestri, collocandolo in una dimensione nella quale sport di vertice, intrattenimento, ospitalità e Lifestyle potessero diventare elementi di un unico progetto.

I migliori binomi del mondo, montepremi di assoluto rilievo, standard organizzativi elevatissimi e location straordinarie, selezionate tra le destinazioni più prestigiose del pianeta. Una formula innovativa, capace di attrarre pubblico, partner internazionali e investimenti, che ha progressivamente trasformato il panorama del jumping fino a guadagnarsi un appellativo diventato ormai celebre: la «Formula 1 dell'equitazione».

Da undici anni Jan Tops sceglie di investire nel nostro Paese, destinando milioni di euro all'organizzazione di eventi che generano indotto economico, attirano protagonisti e pubblico internazionale e contribuiscono a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale italiano. Un rapporto che va ben oltre la semplice organizzazione di competizioni sportive. Il progetto Global Champions ha infatti dimostrato come un grande evento equestre possa diventare uno strumento di promozione territoriale, capace di raccontare le eccellenze italiane a un pubblico internazionale attraverso il linguaggio universale dello sport.

«Come Global Champions, confermeremo il nostro pieno impegno nei confronti dello sport ai massimi livelli e di un evento straordinario come i GC Playoffs. Guardiamo con entusiasmo a Verona per organizzare una manifestazione memorabile», ha dichiarato Tops. È questa la dimensione che rende particolarmente significativo il suo rapporto con l'Italia. Un Paese nel quale Tops ha continuato a credere e a investire, facendone parte integrante della proiezione internazionale del suo circuito e palcoscenico della propria visione.

Gli azzurri convocati per il gran finale

Il Selezionatore della nazionale italiana di salto ostacoli, Stefano Cesaretto, ha comunicato i nomi dei cavalieri e delle amazzoni che prenderanno parte ai Global Champions Playoff di Verona.

Piergiorgio Bucci prenderà parte al CSI5* di diritto, in qualità di vincitore, nella stagione in corso, di uno dei Gran Premi del circuito (Città del Messico su Pallieter Vd N.Ranch). Gli altri nomi indicati per la partecipazione al CSI5* sono quelli del Carabiniere Giacomo Casadei, Riccardo Pisani, Fabio Brotto, l’agente scelto delle Fiamme Oro Luca Coata e Guido Grimaldi. Oltre a Casadei e Grimaldi, che prendono parte a titolo individuale alle gare del CSI5*, nella prova a squadre potrebbero essere schierati dai rispettivi team anche altri cavalieri o amazzoni azzurre che hanno preso parte alla Global Champions League durante la stagione come l’appuntato scelto Emanuele Gaudiano, Emanuele Camilli e Clara Pezzoli.

A prendere parte al CSI2* saranno, dunque, il graduato aiutante dell’Aeronautica Militare Giulia Martinengo Marquet su Call Me d’I e Inca de Hus (cavalli di 8 anni), Antonia Pinardi, il Caporal maggiore dell’Esercito Italiano, Nico Lupino su El Chacco Ps e Inca de Hus (cavalli di 8 anni), Cristiano Mion, Francesco Turturiello su Silvana Van’t Lusthof (cavallo di 8 anni), l’agente delle Fiamme Oro, Francesca Ciriesi su Scendixblue (cavallo di 8 anni), l’under 25 Martina Ferrari su Next Lady (cavallo di 8 anni), l’Under 21 e argento ai Campionati Italiani Young Rider, Angelica Pellicari e gli Junior Andrea Pisani e Riccardo Vittori.