VERONA - Una straordinaria cerimonia di apertura ha dato il via alla prima serata dei Global Champions Playoff a Verona, dove il gohta del salto ostacoli mondiale si è riunito per i quarti di finale della GCL Super Cup , il massimo titolo stagionale della competizione a squadre della Global Champions League.

Dodici team internazionali e 36 binomi in gara, tre elementi per squadra schierati con l'obiettivo di piazzarsi nelle prime otto posizioni utili alla qualificazione alle semifinali di domani. Un'autentica sfida tra giganti nella CSI5* da 1.60 che ha regalato emozioni e colpi di scena clamorosi, consacrando il passaggio del turno dei Riyadh Knights, dei Basel Cosmopolitans, degli Shangai Swans, insieme al Valkenswaard United, le Cannes Stars, i Mexico Amigos, i Doha Falcons e i Monaco Aces. Salutano la competizione i Cairo Pharaos, i Madrid in Motion, gli Scandinavian Vikings e i St Tropez Pirates.

MONTAGNE RUSSE - Dodici ostacoli, quindici sforzi e 440 metri di percorso nel tracciato disegnato da Uliano Vezzani, una battaglia contro il tempo con una velocità di riferimento di 375 metri al minuto e 71 secondi di tempo consentito.

Tre percorsi senza penalità, un tempo complessivo di 196"18 e il primo posto nella griglia delle squadre qualificate in semifinale di GCL Super Cup. Sono i numeri del successo dei Riyadh Knights, protagonisti della prima serata veronese nei quarti di finale della Supercoppa a squadre. La formazione composta dall'italiano Emanuele Gaudiano, dal francese Olivier Perreau e dalla belga Gudrun Patteet è stata l'unica dei dodici squadre partecipanti a completare il confronto senza penalità.

La seconda posizione è andata ai Basel Cosmopolitans, con quattro penalità complessive e 198"76. Nella formazione anche l'azzurro Emanuele Camilli, che con Chacareno PS ha concluso con quattro penalità in 65"29. Senza penalità, invece, le prove dell'irlandese Harry Allen con Edison de Hus in 67"58 e del brasiliano Marlon Modolo Zanotelli con Charly Heart in 65"89.

Quattro penalità anche per gli Shanghai Swans, terzi con un tempo complessivo di 206"88. La squadra ha ottenuto due percorsi netti, firmati dal tedesco Christian Ahlmann con Untouched LB in 70"50 e dall'austriaco Max Kühner con Vivo de Muze PS in 69"08. Quattro penalità, invece, per il britannico Ben Maher con Enjeu de Grisien, che ha registrato 67"30. A parità di penalità, gli 8"12 di differenza tra le due formazioni hanno determinato il secondo e il terzo posto.

La quarta posizione è stata conquistata dai Valkenswaard United, (otto penalità e 197"37), quinte le Cannes Stars (8/201"09), sesta posizione per i Mexico Amigos (12/197"91), davanti ai Doha Falcons (12/200"37) e ai Monaco Aces, ottavi (20/197"56). Si fermano ai quarti di finale invece i Cairo Pharaos, i Madrid in Motion, gli Scandinavian Vikings e i St Tropez Pirates, questi ultimi eliminati nonostante la grande prestazione di Piergiorgio Bucci che aveva chiuso con un percorso netto in 66"45.

Le otto qualificate raggiungono così le prime quattro squadre già di diritto alle semifinali per merito di classifica: i campioni in carica dei Riesenbeck International, gli Istanbul Warriors, i New York Empire e i Prague Lions. Stasera alle 20.30 si decideranno le sei finaliste che si daranno battaglia domenica pomeriggio per aggiudicarsi il prestigioso titolo della Super Cup della Global Champions League.