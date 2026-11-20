VERONA - Ha preso il via la quattro giorni veronese dei prestigiosi Global Champions Playoff, l'evento culmine del'omonimo circuito internazionale di salto ostacoli che nel weekend assegnerà i titoli del Longines Global Champions Tour Super Grand Prix e della GCL Super Cup. La giornata di gare al Padiglione 8 di Veronafiere si è snodata con tre confronti nel CSI2* e con la prima CSI5* in cartellone, con diversi atleti italiani che si sono subito distinti nella giornata di apertura.

PRIMA GARA - È l'amazzone slovena Ela Klara Crešnar, in sella a Labella TCS, la vincitrice della prova di apertura da 1.20 a due fasi del CSI2*. Un primo posto conquistato senza penalità, con il cronometro della seconda fase fermato a 26"32. Un successo maturato nel confronto cronometrico con il belga Robrecht Rombouts, secondo in sella a Obsesive, anch'egli senza penalità, in 27"47. Appena 1"15 a separare i primi due classificati, mentre il terzo gradino del podio è andato alla svizzera Daniela Baleri, che con Eyecatcher BB Z ha completato la seconda fase senza penalità in 28"70. Ai piedi del podio il miglior risultato italiano, firmato da Sara Pappone, quarta con Kiss me Forever DK. L'amazzone azzurra ha concluso senza penalità in 31"89, completando il gruppo dei quattro binomi che hanno ottenuto un risultato a zero nella seconda fase.

POKER TRICOLORE - Poker tricolore nella CSI2* da 1.25 a due fasi, con quattro binomi italiani protagonisti della seconda prova di giornata. A firmare il successo è Lisa Gaudiano, che in sella a Chalou Blue PS si impone con un percorso senza penalità e il tempo di 26"84 nella seconda fase. Alle sue spalle tre connazionali: Stefano Nogara, Robert Bernasconi e Davide Appiani. Il margine tra i primi due è di appena 51 centesimi. Stefano Nogara, secondo con Just A Dream, conclude senza penalità in 27"35, mentre Robert Bernasconi conquista il terzo posto con I'm Star di San Tomaso, registrando 28"27. A completare il poker azzurro è Davide Appiani, quarto con Trendy Horse Tristan, anche lui senza penalità, in 28"69.

BRILLA GIULIA MARTINENGO - Si alza il livello della competizione con la CSI2* da 1.40 a tempo, dove Giulia Martinengo Marquet e Fulminus firmano il successo nella terza prova di giornata, valida anche come qualificazione al Gran Premio CSI2*. L'amazzone azzurra ha chiuso senza penalità nel tempo di 60"00, precedendo di appena 18 centesimi la connazionale Martina Ferrari, seconda con Next Lady in 60"18. Una doppietta tutta azzurra al vertice di una classifica che vede cinque rappresentanti italiani nelle prime sette posizioni.

Il confronto cronometrico tra le prime due classificate è stato particolarmente serrato, con un margine inferiore ai due decimi di secondo. A completare il podio è l'irlandese Isabel O'Brien, terza con Thomascourt Victor, senza penalità in 61"73, a 1"73 dalla vincitrice. Alle sue spalle altri due binomi italiani: Cristiano Mion, quarto con Lord R SR in 63"47, e Sofia Manzetti, quinta con Moulin Rouge in 64"46, entrambi senza penalità.

PISANI, CENTESIMO FATALE - A fare da preludio agli attesi quarti di finale di GCL Super Cup, ecco la prima gara del CSI5* da 1.45 a tempo con tutti i big a scendere in campo. Sessantasei i binomi al via sul tracciato disegnato dallo chef de piste Uliano Vezzani. A rompere gli equilibri è stata la belga Gudrun Patteet in sella a Sea Coast Chica V.V.Z. che ha chiuso in 59”93 e zero penalità, dopo un testa a testa incredibile che l’ha vista primeggiare di un solo centesimo di secondo su Riccardo Pisani su Chacco’s Lawito PS (59”94 il suo tempo), gli unici due a scendere sotto il minuto. Terzo il francese Olivier Perreau in sella a Himalaya du Temple con il tempo di 60”44. Da segnalare anche la quarta posizione per Emanuele Gaudiano su Esteban de Hus (60"69) e l’ottavo posto per Luca Coata in sella a Holly del Rilate in 62”31.