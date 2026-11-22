LA FINALE DI SUPERCOPPA - Una domenica al cardiopalma per l'atto conclusivo della Supercoppa a squadre. La finale della GCL Super Cup ha incoronato il team degli Istanbul Warriors, composto da tre autentici pesi massimi della specialità: lo svedese Hernik Von Eckermann, il francese Simon Delestre e il belga Abdel Said. Un successo da 2.5 milioni di euro (6.5 milioni il montepremi complessivo distribuito tra le finaliste), chiuso con appena quattro penalità complessive nelle due manche, maturato davanti ai Prague Lions, secondi con otto penalità, e ai vincitori del campionato Riesenbeck International, terzi con venti.

È la prima manche a dare la misura di quello che sarà l'epilogo della gara. Sei squadre chiamate ad affrontare due round da 1.60, con le penalità che si sommano e il cronometro che tiene conto solo del secondo giro. E saranno proprio le penalità a consacrare la squadra campione.

Nella prima manche i campioni in carica dei Riesenbeck International si chiamano virtualmente fuori con 16 penalità complessive, peggio di loro fanno le Cannes Stars con un parziale di 26, così come gli Shanghai Swans (12) e i Monaco Aces (13). La volata al titolo diventa così un discorso a due tra Istanbul Warriors che chiudono a 4 penalità - pesa l'errore di Abdel Saïd su Wathnan Quaker Brimbelles Z, mentre Henrik von Eckermann in sella a Minute Man e Simon Delestre su Gatsby du Tillard terminano a zero - e Prague Lions che chiudono con tre percorsi netti.

Nel secondo round si entra in ordine inverso rispetto alla classifica parziale. Dopo Cannes Stars, Riesenbeck International, Monaco Aces e Shanghai Swans, prova maiuscola della formazione di Praga: zero errori e la pressione che finisce tutta sugli Istanbul Warriors. Basta la prima uscita di Niels Bruynseels per consegnare l'epilogo all'albo d'oro: il cavaliere belga su Oaky Flandria commette due errori che consegnano di fatto la coppa a Saïd e compagni. A nulla servono i percorsi netti di Thibeau Spits in sella a Impress-K van't Kattenheye Z e di Pieter Devos su Primo Dv: la vittoria finale va così agli Istanbul Warriors, con Saïd che completa il suo anno straordinario che lo ha visto trionfare nel Longines Global Champions Tour e nella GCL Super Cup a squadre.

IL SUPER GRAN PREMIO - La lotta per il massimo titolo individuale della stagione ha preso la scena di un Saturday Night dove a scrivere un'altra delle pagine più emozionanti della quattro giorni è stato il brasiliano Stephan de Freitas Barcha su Chevaux Primavera Imperio Egipcio, eletto campione dei campioni nel Longines Global Champions Tour Super Grand Prix. Nell'appuntamento più prestigioso della stagione, con un montepremi in palio di 1.25 milioni di euro, il carioca ha sbaragliato la concorrenza contro dodici tra le migliori amazzoni e cavalieri del panorama mondiale, conquistando il successo al termine di due manche da 1.65.

Una gara avvincente, rimasta in equilibrio fino all'ultimo binomio, con quattro protagonisti capaci di completare entrambi i percorsi senza penalità. A fare la differenza è stato il cronometro nella seconda manche, quando Barcha, ultimo a entrare in campo tra i pretendenti alla vittoria, ha fermato il tempo su uno straordinario 61"69. Una prestazione che gli ha consentito di superare la tedesca Sophie Hinners con Iron Dames My Prinse, seconda in 63"69, e il campione olimpico di Parigi 2024 Christian Kukuk in sella ad Akarad Tivoli Z, terzo in 69"20.

Per il brasiliano, già vincitore venerdì della CSI5* da 1.50, il trionfo nel Super Gran Premio ha rappresentato il coronamento di un lungo percorso sportivo condiviso con la propria cavalla: «Difficile trovare le parole. Questa cavalla è davvero speciale per me. Siamo insieme da nove anni e abbiamo fatto tutto insieme. È lei che mi ha portato fin qui», ha raccontato emozionato dopo la vittoria. «Partendo per ultimo, mi sono detto: “Dobbiamo provarci. Forse capita una sola volta nella vita di avere la possibilità di vincere un Gran Premio come questo”. Questa vittoria è per la mia famiglia, per il mio team, per le persone che mi sono vicine e per tutti quelli che mi aiutano ogni giorno. Io sono soltanto un pezzo di questo grande puzzle».

ITALIA PROTAGONISTA - La quattro giorni all'ombra dell'Arena ha regalato numerose soddisfazioni anche agli atleti azzurri, capaci di imporsi in diverse competizioni e di conquistare piazzamenti di prestigio. Tra i protagonisti della manifestazione si è distinto Francesco Turturiello, capace di conquistare due vittorie consecutive nel CSI2*. Venerdì si è imposto nella 1.30 con barrage in sella a Quick Chaccie, per poi ripetersi sabato nella 1.45 a tempo. Tra le amazzoni, da registrare i successi di Giulia Martinengo Marquet su Fulminus nella 1.40 a tempo della giornata inaugurale e di Lisa Gaudiano in sella a Chalou Blue PS nella 1.25 a due fasi.

Di particolare prestigio anche il risultato ottenuto da Riccardo Pisani nel CSI5* di apertura manifestazione nella 1.45 a tempo della giornata inaugurale. In sella a Chacco's Lawito PS, il cavaliere italiano ha sfiorato la vittoria con un ritardo di appena un centesimo di secondo, chiudendo in 59"94 alle spalle dell'amazzone belga Gudrun Patteet, prima in 59"93.

Un capitolo speciale merita Piergiorgio Bucci, unico rappresentante italiano nel Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, al quale si era qualificato grazie al successo conquistato nella tappa di Città del Messico. In sella a Pallieter vd N.Ranch, il cavaliere azzurro ha concluso al settimo posto una delle competizioni più impegnative del calendario internazionale, confrontandosi con i migliori interpreti della specialità.

«Speravo di vincere, ma sono soddisfatto della prestazione. Il pubblico di Verona è stato straordinario. È stato bellissimo gareggiare qui. Ho sentito davvero il calore del pubblico, una spinta in più che mi ha accompagnato durante tutta la prova», ha dichiarato Bucci. «Sarebbe stato ancora più bello regalare a queste persone una soddisfazione diversa, ma credo che ci siamo difesi bene. È una gara ai limiti della difficoltà, dell'altezza e dello sforzo richiesto ai cavalli. Per questo sono comunque molto soddisfatto».

Nella GCL Super Cup, invece, il cammino degli italiani si è fermato prima della finale: eliminati nei quarti i St Tropez Pirates di Piergiorgio Bucci, mentre Emanuele Gaudiano con i Riyadh Knights ed Emanuele Camilli con i Basel Cosmopolitan hanno concluso il proprio percorso in semifinale.

VERONA, CHE SUCCESSO! - Dai successi nelle gare di apertura alle emozioni delle grandi finali, i Global Champions Playoffs 2026 hanno regalato a Verona quattro giorni di sport ai massimi livelli, confermando il fascino e la capacità di coinvolgimento di una disciplina nella quale talento, precisione, coraggio e sintonia tra cavallo e cavaliere si fondono in uno spettacolo unico.

Il Padiglione 8 di Veronafiere ha accolto i grandi protagonisti del salto ostacoli mondiale in una cornice di grande partecipazione, con allestimenti scenografici e un'atmosfera capace di esaltare ogni momento delle competizioni. Un appuntamento che ha saputo coinvolgere gli appassionati e offrire al pubblico l'opportunità di ammirare da vicino campioni olimpici, vincitori delle tappe internazionali e alcuni dei binomi più competitivi del panorama mondiale.

Restano le immagini delle tribune gremite, dell'entusiasmo del pubblico, dei grandi campioni festeggiati nell'arena e delle emozioni vissute fino all'ultimo ostacolo. Immagini che raccontano meglio di ogni parola il successo dei Global Champions Playoffs e che consegnano a Verona un posto speciale nel racconto di questa stagione del grande salto ostacoli internazionale. Quattro giorni di sfide, campioni e spettacolo. Quattro giorni che hanno celebrato il meglio dell'equitazione mondiale.

