Via al Longines Global Champions Tour di Roma: l'Italia parte col piede giusto

ROMA – Ha preso il via questa mattina nella suggestiva cornice del Circo Massimo l'ottava edizione del Longines Global Champions Tour di Roma. Il più prestigioso circuito mondiale di salto a ostacoli si è aperto in mattinata con le gare del CSI2* in attesa della Global Champions League che prenderà la scena nella seconda parte della giornata. Subito due vittorie azzurre in apertura di competizione, con Giovanni Lucchetti (nella foto in alto) e Beatrice Bacchetta sul gradino più alto del podio rispettivamente nella 1.40 a tempo e nella 1.25 a fasi consecutive.

Le gare

Alle 08.00 in punto è suonata la prima campanella del concorso CSI2* a fasi consecutive di altezza 1.15m. Venti concorrenti si sono dati battaglia, 8 nazioni e 12 ostacoli. La migliore in campo è stata la sedicesima a entrare, la monegasca Marie Eder Ferrero in sella a Jina Van't Athof, che con il tempo di 28”70 in seconda fase ha vinto la categoria lasciandosi alle spalle tre amazzoni francesi: Carole Juge Llewellyn su Flocon De Riverland (33”02), Amelie Monta con Fluor Du Cedre Carva (34”32) e Clotilde Rouze su Cyrrus Des Chaines (34”80). La migliore degli italiani è stata Irene di Caprio in sella a Upsylone Paradise che ha raggiunto il quinto posto imponendosi per 44 centesimi di secondo sulla connazionale Gioia Cremonese in sella a Stakkandra.

Bacchetta la più veloce

Beatrice Bacchetta con Erotika (30”97) è l’amazzone più veloce della seconda gara di giornata a fasi consecutive. Un tracciato di altezza 1.25m a cui è stato aggiunta una combinazione al numero 10 rispetto alla gara precedente. Beatrice ed Erotika non hanno lasciato scampo a nessuno e con due girate strette si sono imposte sul francese Romain Potin ed il suo Brooklynn (31”89) e sugli altri 25 concorrenti. Al terzo posto brilla il Primo Graduato Capo dell’esercito italiano Filippo Martini di Cigala in sella ad Adamantea dell'esercito Italia (32”25) mentre il quarto posto è andato all’australiana Georgina Harvey Lazarus su Night's Watch (32”77). La terza gara, a tempo, dello CSI2* oltre a essere la più impegnativa in altezza (1.40m) si è caratterizzata per l’elevato numero di partenti al via: 54 binomi provenienti da 12 nazioni. Combattutissimo il podio, con amazzoni e cavalieri che hanno dato il massimo cercando di fermare il tempo il prima possibile. Le prime tre posizioni sono tutte italiane: Giovanni Lucchetti in sella a Taissa Sarda (63”48) riesce a superare l’ottima prestazione di Natale Chiaudani con Cintender (64”52) fino a quel momento ritenuta imbattibile. Terzo posto per Filippo Martini Di Cigala su Unite' Dell'esercito Italiano (65”15). Alle sue spalle la migliore delle amazzoni, l’americana Maria Costa con Valentino V Z seguita dalla nostra Camilla Bosio su Hervesther (66”75).