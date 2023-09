LGCT Roma, Day 2: brillano gli azzurri nei CSI2* in attesa del LGCT Gran Prix

ROMA – Seconda giornata di gare al Circo Massimo per il Longines Global Champions Tour di Roma. Tre CSI2* hanno caratterizzato la prima parte di giornata, in attesa del Gran Premio LGCT di Roma in programma nel pomeriggio. Tra gli azzurri è Filippo Martini Di Cigala l'eroe di mattinata, grazie al trionfo nella 130 a tempo. Buone le prove dei nostri Massimo Pacciani e Gioia Cremonese, secondi rispettivamente nella 140 e nella 115 a tempo.

Le gare di oggi La 130 a tempo CSI2* ha aperto la seconda giornata di gare del Longines Global Champions Tour. Il Primo Graduato Capo Filippo Martini di Cigala non lascia scampo a nessuno e in sella ad Adamantea Dell'esercito Italia, senza commettere errori, ferma il cronometro a 56”92. Alle sue spalle con soli tre centesimi di secondo in più si afferma l’israeliano Yali Kass su Imagination nel tempo di 57”.00. Migliore delle amazzoni Beatrice Bacchetta che in sella a Erotika conferma il suo ottimo stato di forma e conquista la terza piazza con zero penalità e il tempo di 58”16.

Chi ha vinto Sono stati 20 i partenti della 115 a tempo. La vittoria è andata nuovamente al binomio monegasco Marie Eder Ferrero con Jina van't Athof (0/53”44), secondo posto per l’amazzone italiana Gioia Cremonese in sella a FBW Casaraki (0/56”16), che si è anche posizionata quinta su Stakkarda (0/62”14). In terza posizione si è affermata la monegasca Amelia Banks Clark in sella a Hocann (0/58”50), alle sue spalle la statunitense Alexandra Crown su Twick Star (0/ 60”60).

Cosa è successo oggi La terza gara di giornata è stata la 140 CSI2* a tempo. Il brasiliano Felipe Coutinho Mendonca Nagata ha ottenuto la vittoria in sella Monseigneur tagliando la linea del traguardo con 0 penalità e il tempo di 63”23. Al secondo posto il migliore tra gli italiani: Massimo Pacciani con Olympic Music (0/63”56), subito dopo Christian Marini e Elcendila PS concludono il percorso di 12 ostacoli senza commettere errori nel tempo di 65”51.

