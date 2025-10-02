Il Ritorno dei Titani: Il Longines Global Champions Tour infiamma Circo Massimo

Il concorso capitolino, unico appuntamento italiano del circuito conosciuto in tutto il mondo come la “Formula 1 dell’Equitazione”, festeggerà al Circo Massimo i suoi 10 anni di storia in occasione della quattordicesima e terzultima tappa stagionale della diciannovesima edizione del tour: dopo aver toccato 13 destinazioni del globo attraverso 11 Paesi e 3 Continenti, il Longines Global Champions Tour sbarcherà nella Capitale prima di proseguire verso Rabat (dal 18 al 20 ottobre) e Riyad (dal 30 ottobre al 1° novembre), per poi culminare dal 20 al 23 novembre coi Super Playoff di Praga.