Longines Global Champions Tour Roma: la presentazione stampa al Circo Massimo

Si è tenuta questa mattina al Circo Massimo la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Longines Global Champions Tour di Roma , prestigioso circuito internazionale di salto a ostacoli in programma dal 10 al 12 ottobre . Presenti alla conferenza Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Svetlana Celli, Presidente Assemblea Capitolina Roma Capitale, Paola Frassinetti, Sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Alessandro Cochi, Presidente CONI Lazio, Remo Chiodi, Direttore Generale Direzione Ippica del Ministero dell'Agricoltura, Edy Palazzi, consigliera regionale del Lazio e vicepresidente Commissione Sport Spettacolo Cultura e Turismo, Marco Danese, Direttore Sportivo del circuito LGCT, Marco Di Paola, Presidente FISE-Federazione Italiana Sport Equestri e vicepresidente CONI, Marco Porro, CT Nazionale Italiana di salto ostacoli e l'azzurro Filippo Lupis.

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: "Non è mai semplice organizzare iniziative di questa portata, ma Roma è cambiata. I grandi eventi producono importanti ricadute economiche e occupazionali. Roma non vive più solo della sua storia, è una città che vive anche di contemporaneità e il Longines Global Champions Tour è uno dei grandi appuntamenti di questa città. Ha una valenza sociale importantissima perché permette al pubblico di partecipare gratuitamente all’evento, avvicinando così le persone al cavallo. Qui ci saranno i più grandi atleti del mondo, atleti che hanno vinto medaglie olimpiche, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare bene".

Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina: "Ringrazio tutte le istituzioni e i collaboratori grazie ai quali oggi celebriamo dieci anni di Longines Global Champions Tour a Roma. La coesistenza di Coni, Ministero, Assemblea Capitolina, Regione e Federazione significa credere in questo evento. Dal centro alla periferia approfittando di questo luogo per avvicinare sempre di più i giovani allo sport e al legame tra cavallo e uomo, oltre ai tanti eventi di solidarietà e sociali che permettono così di coinvolgere una città intera".

Remo Chiodi, Direttore generale della Direzione generale per l'ippica, presso il Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: “Desidero ringraziare Marco ed Eleonora per aver voluto fortemente che il ministero dell'Agricoltura fosse presente all'interno del Longines Global Champions Tour con una tappa allevatoriale del MASAF. Questo è un format che ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni e che quest'anno prevede a margine della tre giorni, quindi dal 13 al 16 ottobre, la possibilità di vedere giovani cavalli italiani che competeranno sullo stesso campo e che in un certo senso andranno a supportare quel processo di miglioramento genetico e di valorizzazione delle attitudini del cavallo italiano rispetto alle competizioni".

Paola Frassinetti, Sottosegretaria Ministero dell’Istruzione e del Merito: “Il Ministero segue con molta attenzione questo evento. Il battesimo della sella, la cavalcata per la solidarietà metteranno in evidenza il sistema inclusivo del nostro progetto educativo. Questo evento permetterà anche di andare a curare l’alternanza scuola/lavoro. Noi saremo sempre più impegnati per proporre progetti educativi che mettono il cavallo al centro”.

Alessandro Cochi, Presidente CONI Lazio: “Innanzitutto bentornati a casa al Circo Massimo. Questo è il decimo anno e se uno arriva alla decima edizione vuol dire che è forte. Si parla spesso di alcune discipline definite elitarie, ma queste dicerie vanno superate. Ricordiamoci che l'evento è gratuito per la cittadinanza, nel cuore di Roma, in una delle sue location più famose, il Circo Massimo. Viva tutto lo sport”.

Edy Palazzi, consigliera regionale del Lazio e vicepresidente Commissione Sport Spettacolo Cultura e Turismo: “Noi nello sport ci crediamo molto, stiamo lavorando alla nuova legge in materia di sport ferma dal 2022. Far conoscere uno sport nobile come l’equitazione è fondamentale. Se facciamo sistema possiamo fare sempre di più”.

Marco Danese, direttore sportivo del circuito internazionale Longines Global Champions Tour: “Facciamo da 10 anni questo evento e abbiamo ormai dei gemellaggi consolidati. I più importanti sono quelli con l'Esercito e con l'Arma dei Carabinieri. Grazie a loro possiamo beneficiare della bellezza dei loro spettacoli, dei caroselli. Il gruppo dei Carabinieri dà un sostegno enorme nel reparto veterinario. Ci sono delle eccellenze italiane che vengono con noi in giro per il mondo, come il servizio di mascalcia, il direttore di campo Uliano Vezzani, e il servizio veterinario curato dalla clinica della Brughiera, del compiantissimo Alessandro Centinaio, con il suo staff che ha continuato la sua opera".

Marco Di Paola, Presidente Fise e vicepresidente CONI: "Il Circo Massimo è un’occasione unica e formidabile. Abbiamo i migliori atleti del mondo. Il CONI conta milioni di tesserati e valorizzare questi eventi comporta un moltiplicatore di occasioni perché lo sport è anche una grande filiera valoriale. Abbiamo parlato di carceri, disabilità e spettacoli. Avvicinare le persone allo sport significa diventare persone migliori”.

Marco Porro, CT Italia del salto ostacoli: “Abbiamo tantissimi nuovi cavalieri, tanti nuovi giovani e cavalli da provare. Questa è l’occasione giusta per confrontarci con i migliori al mondo”. Filippo Lupis, cavaliere azzurro CSI2*: "Questa partecipazione al Longines Global Champions Tour è per me motivo d’orgoglio e uno stimolo dato il valore dei concorrenti contro cui devo gareggiare. Partecipare al Circo Massimo, quindi a casa mia perché io sono romano, ha una valenza enorme".