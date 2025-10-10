Circo Massimo, via alla decima edizione del Longines Global Champions Tour di Roma: Italia subito protagonista nella mattinata del CSI2*

ROMA – Ha preso il via questa mattina al Circo Massimo la decima edizione del Longines Global Champions Tour di Roma. La "Formula 1 dell'Equitazione" si è aperta nella primissima mattinata con le gare del CSI2* in attesa dei due round della Global Champions League di questo pomeriggio. Subito Italia protagonista grazie alla vittoria di Martina Ferrari nella 1.40 a tempo, la gara più importante della mattinata. Ma l'Inno italiano è risuonato anche nella 1.25 a fasi consecutive, che ha visto la vittoria di Filippo Bologni in sella a Manzana d'Alphi. La statunitense Sienna Smith completa il quadro dei vincitori della prima parte di giornata con il successo nella 1.15 a fasi consecutive.

Le gare

Puntuale alle 08.00 è suonata la campana per il primo binomio della categoria 1.15 del CSI2*. La migliore, sui ventuno partenti, è stata l’americana Sienna Smith su Chanbette (0/0, 31"12), alle sue spalle lo svizzero Peter Aregger con Erlita de Galeste (0/0, 31"72) mentre si è classificata terza l’amazzone greca Milena-Maria Pappa (fondatrice del premio Premiumares) in sella a Eh Bien van T & L (0/0, 33"06).

Nella seconda gara di giornata si entra nel vivo con il CSI2* della categoria 1.25 a fasi consecutive ed è il carabiniere scelto Filippo Bologni su Manzana d'Alphi a chiudere con il tempo più basso. Il binomio entrato per sesto su ventiquattro partenti ha tagliato la linea in 30"85 regalando agli appassionati già presenti in tribuna nelle prime ore del mattino il primo successo tricolore della tre giorni. Al secondo posto l’inglese Imogen Beecroft su Chablis (0/0, 30"93). In questa gara l'Italia ha festeggiato due volte, grazie anche al terzo posto conquistato dall’amazzone Alessandra Bonifazi su Darya I Noor Delle Terre Rosse (0/0, 31"37).

Visionato il percorso di 1.40 a tempo, il più importante della giornata per il circuito CSI2*, il carabiniere Filippo Bologni, entrato in campo come dodicesimo in sella al grigio Highway, ha fermato il cronometro a 50"61 con zero penalità sugli undici ostacoli. Il carabiniere scelto sembrava a un passo dal bis nella prima mattinata della tre giorni capitolina finché, come penultima concorrente in gara, è entrata Martina Ferrari. La giovane amazzone lombarda in sella alla sua Next Lady, baia di sette anni sbaraglia la concorrenza e senza commettere errori taglia il traguardo in 57"04, guadagnandosi così la vetta della classifica. Dietro ai due azzurri, la belga Maartje Verberckmoes su Guidam's Willow the Second (0, 59"70).

Filippo Bologni: "Sono molto felice di aver iniziato bene la prima giornata di gare. Ho vinto una delle due gare di apertura con una cavalla giovane di soli sette anni, che mi ha dato prova di avere nelle gambe e nella testa la possibilità di partecipare a gare internazionali di alto livello. Poi sono arrivato secondo nella gara principale del CSI2* in sella a Highway che invece è un cavallo più esperto. Come in tutte le manifestazioni di interesse per noi atleti, cerchiamo di portare il cavallo nella migliore condizione fisica possibile, soprattutto nella migliore condizione mentale, poiché devono assolutamente essere dalla nostra parte e felici di fare questo sport. Il sorpasso nel finale della 1.40? Un po' di rammarico c'è ma sono comunque felice di essere arrivato secondo e complimenti alla vincitrice".