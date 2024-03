Città di Roma, Ludovico Alonzi vince la XII edizione

Ludovico Alonzi vince la dodicesima edizione del Città di Roma. Romano, classe 1996, uno dei migliori prodotti della Playfootvolley, ossia della società capitanata da Max Tonetto . Sulla sabbia della Dabliu Arena, Alonzi ottiene il quarto successo di tappa giocando in coppia con Federico Iacopucci, uno dei migliori atleti del panorama mondiale. L’azzurro paga le due giornate di assenza tra gennaio e febbraio per via di un problema muscolare che lo ha costretto a fare da spettatore e che non gli ha permesso di andare a punti.

Il terzo posto lo conquista l’altro azzurro in gara, Alain Faccini. Figlio di Alberto (campione d’Italia con la Roma di Liedholm nel 1983) e giocatore di statura internazionale, Alain ha iniziato la stagione al fianco di Aldair per poi cambiare compagno in quasi tutte le occasioni del Città di Roma. La qualità tecnica e la tenacia gli hanno comunque garantito il piazzamento d’onore.

La finale

La sesta giornata del torneo ha messo di fronte le 8 coppie migliori del momento. Per l’occasione è arrivato da Cervia anche Isli Bejtaga, l’italo-albanese che ha rappresentato il maggior pericolo per l’accoppiata azzurra Iacopucci-Faccini nelle ultime 3 edizioni del Campionato Italiano PFV. Bejtaga, stavolta, si è schierato al fianco di Faccini, riuscendo a scalare posizioni sul tabellone fino alla finale di tappa andata in scena alle 18. Alonzi e Iacopucci, però, hanno gestito con calma olimpica ogni singolo pallone, riuscendo non solo a conquistare il successo, ma a schiacciare i rivali con un perentorio 21-10.

“La soddisfazione stasera - sottolinea il campione a fine gara - è enorme. Ringrazio Max Tonetto per l’occasione che mi ha concesso e Frederic Salamone per l’ottima organizzazione del torneo”. Un successo figlio anche dell’affinità di coppia con Federico Iacopucci. “Mi ha dato la possibilità di competere ai massimi livelli - ammette -. Questo successo mi dà la spinta per tentare di fare ancora meglio in futuro, spero già a partire dalla prossima estate”.

Molto felice anche Federico Iacopucci: “Mi fa davvero piacere - precisa - vedere la crescita di Ludovico. Ha un grande potenziale e insieme a lui mi sono trovato benissimo. Purtroppo l’infortunio ha condizionato il mio rendimento, ma l’importante è aver recuperato al meglio. Ancora un po’ di allenamento specifico e poi sarò pronto per i grandi tornei internazionali”. Per prepararsi al meglio il campionissimo azzurro è pronto a volare in Brasile, la terra del Footvolley. Lì avrà l’occasione di affinare ulteriormente la sua tecnica e di fare un ulteriore salto in avanti. “Mi allenerò con i più forti - conclude - voglio sfruttare l’occasione per arrivare all’estate in piena forma”.

Miglior giocatore

Il premio del Miglior Giocatore della manifestazione se lo aggiudica Claudio Piergiovanni che chiude il Città di Roma al quarto posto in classifica generale. É l’atleta che ha mostrato il maggior margine di crescita nell’ultimo anno, riuscendo a conquistare anche l’oro di tappa in occasione della quinta giornata del campionato. “É un premio che mi ripaga di tanti sacrifici - ammette - e che mi dà la spinta a migliorare ulteriormente”.

Con il Città di Roma si chiude ufficialmente la stagione invernale del Footvolley che ora presenterà un nutrito programma outdoor. Il prossimo appuntamento è sulla sabbia di Ostia, subito dopo Pasqua, alla presenza di Aldair, che a giorni farà ritorno in Italia.