Footvolley, assegnato a Roma il primo titolo italiano Juniores. Tonetto: "É un sogno che si realizza"

Grande successo per la prima edizione del campionato italiano juniores di footvolley . Al centro sportivo Eschilo 2 si sono riuniti 36 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni per inseguire il primo titolo ufficiale della disciplina, appena entrata, per conto del Sepak Takraw, nella FIGeST , la federazione italiana giochi e sport tradizionali.

“Tenere a battesimo il primo Campionato italiano di footvolley - sottolinea il presidente della Figest, Enzo Casadidio - è davvero una grande emozione. Questa disciplina cugina del Sepak Takraw è una delle ultime entrate a far parte della grande famiglia di Figest, la Federazione Italiana dei Giochi e degli Sport Tradizionali che mi onoro di presiedere. Con orgoglio tutti gli organismi federali hanno detto sì al suo ingresso. Si tratta di uno sport nuovo, ma che sicuramente farà parlare di sé soprattutto in questa estate 2024 è per questo che vorrei inviare un grande in bocca al lupo e un buon divertimento a chi la rappresenta ed a chi la pratica”.

Molto soddisfatto anche Max Tonetto, presidente della Playfootvolley: “Oggi si avvera un sogno. É il frutto di un lavoro fatto con passione da anni e che premia non solo i ragazzi presenti oggi in campo, ma anche chi, nell’ombra, ha lavorato con grandissimo impegno per fare in modo che si potesse avviare un percorso istituzionale di così alto livello. Dopo aver gettato le basi con atleti più grandi, cominciamo a muovere i primi passi con i ragazzi dell’under 14, 15 e 16, nel tentativo di far crescerei movimento e aumentare la conoscenza di questo sport”.

A imporsi, nella categoria under 14, è stata la coppia composta da Alessandro Vultur e Stefano Andreoni che hanno superato in finale Sofia Paola Nicu e Davide Arnò. Per la categoria under 15 successo del duo Ray Angelucci-Daniel Vito Varalla, alle loro spalle Mirko Cardarelli e Alessio Scarano. Per l’under 16 oro a Matteo Cardarelli e Leonardo Di Rocco, piazza d’onore per Samuel Tolli e Mattia Costantini.

L’estate del footvolley italiano è appena cominciata. Il prossimo appuntamento è quello dello Stars Cup in programma a Ladispoli tra il 27 e il 30 giugno. Saranno presenti alcune tra le nazionali più importanti della disciplina, tra cui l’Italia di Iacopucci e Faccini, e diversi ex calciatori: tra questi, proprio Max Tonetto, oltre ad Aldair, Perrotta, Pizarro.

Per l’assegnazione del primo titolo italiano bisognerà attendere il mese di settembre, quando le migliori coppie della penisola si daranno battaglia sulla sabbia di Senigallia.