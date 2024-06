Footvolley, presentato a Ladispoli lo Stars Cup International. Tonetto annuncia il Profeta Hernanes

“Lo sport per me è vita, mi piacciono quasi tutte le discipline, in particolare il footvolley”. Con queste parole Anderson Hernanes de Carvalho, per tutti Il Profeta, annuncia la propria partecipazione allo Stars Cup di Ladispoli. La manifestazione, in programma da giovedì 27 a domenica 30 giugno, coinvolgerà alcune tra le coppie più importanti della disciplina, tra cui l’Italia di Federico Iacopucci e Alain Faccini, in questi giorni impegnati a Schwäbisch Gmünd (Germania) per la prima tappa dell’Europeo EFVL.