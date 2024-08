L'Italia a caccia del titolo europeo: in campo per gli azzurri il Pallone d'Oro Federico Iacopucci

La caccia al primo oro continentale per l’Italia del Footvolley passa per Bastia (Corsica, Fra), dove tra venerdì 30 e sabato 31 sono in programma le Finals EFVL 2024. Due le coppie azzurre in gara (entrambe targate Playfootvolley): quella super rodata composta da Alain Faccini e Federico Iacopucci, fresco vincitore del Pallone d’Oro 2024, e quella di più recente forgiatura che fa capo a Claudio Piergiovanni e Mirko Moi. In entrambi i casi si tratta di due tra le squadre più attrezzate del torneo, anche se la corsa al podio si prospetta più complicata del solito. I gradi di favorita spettano ad Israele che si presenta ai nastri di partenza con la formidabile coppia composta da Li Liberman e Roei Braverman. Due autentici fenomeni, capaci di prodezze fuori dal comune che dovranno cercare di vincere anche la concorrenza dell’altra coppia israeliana in gara, quella composta dai campionissimi Ron Ben Ishai e Maor Haas, capaci di conquistare l’argento al Mondiale FWL andato in scena a Roma l’estate scorsa (oro per il Brasile, bronzo all’Italia, ndr). Ambizioni di gloria anche per i padroni di casa della Francia, oltre che per Germania e Portogallo, tutte capaci di presentare due coppie ai nastri di partenza.