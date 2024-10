Ai Castelli Romani la più grande rassegna europea di Footvolley misto

Un filo lungo mille e quattrocento chilometri sta per unire il comune di Marino a Barcellona. L’impresa si compirà sabato 12 e domenica 13 ottobre grazie al Footvolley che, al Giardino Comunale di Peperino, manderà in scena la sesta tappa della Liga Marino FTV, il torneo misto più grande d’Europa che si svolge tra i Castelli Romani e la capitale della Catalogna: 16 ragazze e 16 ragazzi si sfideranno sul campo in sabbia allestito per l’occasione. Tra gli atleti anche un’eccellenza dello sport nazionale, Max Tonetto, che giocherà in coppia con la figlia Nicole. L’ex calciatore (che in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Roma, Sampdoria, Milan e Lecce) è il principale rappresentante della Playfootvolley, la più importante accademy romana della disciplina che presenterà a Marino anche uno dei migliori prodotti nazionali, Claudio Piergiovanni, oltre a Frederic Salamone, uno dei principali fautori del footvolley europeo e membro Dalebol (l’azienda brasiliana che produce palloni da footvolley, tra cui quello a marchio Ronaldinho e Aldair). Il torneo si giocherà proprio con il pallone brasiliano.