Footvolley, la Lazio è Campione d'Italia. Alla Playfootvolley lo scudetto femminile

“Contento per me, ma soprattutto per il movimento - sottolinea Iacopucci a margine della premiazione - Ringrazio il mio compagno, Ludovico Alonzi e tutti i miei collaboratori. Questo è un titolo che abbiamo conquistato tutti insieme. Complimenti soprattutto al mio compagno di squadra per la qualità del gioco espressa. Giochiamo insieme da poco tempo, ma ha saputo raggiungere subito un livello molto importante”. Sulla stessa linea si esprime Alonzi: “Federico (Iacopucci, ndr) è fuori dal comune. É un ragazzo bravissimo e un campione fenomenale di footvolley. Sono felicissimo di giocare in coppia con lui e di essere il suo preparatore atletico. Sono sicuro che insieme potremo fare un grandissimo lavoro”.

Sul secondo gradino del podio salgono Luca Marcaccini e Federico Fazzini, davanti a Alain Faccini e Claudio Piergiovanni, capaci di superare nella finale di consolazione Max Tonetto e di aggiudicarsi lo spettacolare derby della Playfootvolley. L’ex campione giallorosso, che proprio domani compirà 50 anni, si è tolto la soddisfazione di misurarsi in uno sport tanto diverso da quello praticato da professionista in Serie A. “Una grande fatica, ma una bellissima soddisfazione - dice sorridente a fine giornata - Io e il mio compagno, Gianluca Marazza, abbiamo giocato un torneo davvero divertente. Il footvolley è lo sport che praticherò con più gusto finché avrò forza nelle gambe. Complimenti a tutti gli atleti e un ringraziamento particolare alla federazione, al presidente Figest, Enzo Casadidio, e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa disciplina un vero e proprio sport”.

In casa Tonetto la soddisfazione più grande se la prende Nicole, la figlia di Max, che insieme a Michela Deriu riceve la medaglia d’oro dalle mani del presidente Capatti e conquista il primo campionato femminile del footvolley italiano.

Assegnato inoltre il titolo italiano nel sepak-takraw, la disciplina che ha veicolato il footvolley all'interno del Coni. Nella categoria Regu conquista l'oro la squadra composta da Marcaccini, Fazzini e Carlini, argento per Piscopo, Lombardi e Streppone; nel Doppio oro per Marcaccini-Carlini, argento per Lombardi-Piscopo.