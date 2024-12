Footvolley, spettacolo e divertimento alla prima del Città di Roma

Nello splendido scenario del Real Sporting Village ha preso avvio la 13ª edizione del Città di Roma, il tradizionale torneo di footvolley della capitale. A tagliare il nastro è stato Aldair che ha colto l’occasione per lanciare il nuovo pallone personalizzato pensato per lui da Dalebol, l’azienda brasiliana che ha appena fatto capolino in Europa.