Città di Roma, Iacopucci inarrestabile. Sul podio anche Max Tonetto

La terza giornata del Città di Roma regala uno spettacolo non solo bello, ma di grande significato. Sulla sabbia del Dabliu Eur Sport Club, proprio sotto la tendostruttura che rappresenta la prima grande attrazione dell’elegantissimo centro sportivo di viale Egeo, si sono ritrovati i migliori atleti di footvolley e footable dando vita a un pomeriggio davvero emozionante. Tra loro anche Max Tonetto che in barba ai 50 anni compiuti sul finire del 2024 e nonostante gli acciacchi alle ginocchia dovuti alla lunga carriera tra i professionisti della Serie A, continua a regalare colpi di grande classe. É lui ad impreziosire la foto di un gruppo di atleti sempre più folto e competitivo, capace di rendere lo sport su sabbia una consuetudine non soltanto estiva per la capitale.