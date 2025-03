Aldair protagonista al Città di Roma. Con lui anche Max Tonetto e Daniele Lupo 

Sfiora il successo Aldair nella 5ª giornata del Città di Roma. Il campione brasiliano, di nuovo in campo dopo la pausa invernale, regala colpi di classe a ripetizione sulla sabbia del Dabliu Colli D'oro e, in coppia con Alain Faccini, si arrende soltanto in finale contro Claudio Piergiovanni e Luca Marcaccini. Terzo posto per Marco Graziani e Damiano Distante, superati a fatica, e non senza polemiche, nella semifinale contro Pluto. Una palla contesa, spedita appena oltre la linea di fondo dal Gatto (Marco Graziani, ndr), ha acceso oltremodo gli animi, costringendo l’arbitro Diego Di Clemente a far ripetere il punto. La calma olimpica del campione brasiliano, unita a un bagaglio tecnico fuori dal comune, ha comunque portato l’ex giallorosso a conquistare il pass della finale, dove però è stato costretto alla resa per mano di una delle coppia più attrezzata del footvolley capitolino, quella composta appunto da Piergiovanni e Marcaccini.