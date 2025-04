Città di Roma, trionfa Federico Iacopucci

“Non ci si abitua mai a gestire l’emozione per la vittoria - sottolinea il campione della Lazio Footvolley - Voglio ringraziare gli atleti che mi hanno accompagnato in questa avventura, Fabio Di Vincenzo, Jader Carta e Federico Alonzi, il merito di questo successo è anche loro”. Il Città di Roma segna la fine della stagione indoor e l’inizio della stagione outdoor, quella in cui si assegnano i titoli più prestigiosi a livello nazionale e internazionale. Il primo appuntamento importante è quello quello del 3-4 maggio, a Sassari, per la prima fase del campionato italiano Figest. Poi sarà la volta delle Finals Europee in programma il 28-29 giugno a Schwäbisch Gmünd (Germania). “L’obiettivo - spiega l’azzurro - è fare bene, ma quest’anno non c’è l’assillo della vittoria perché è iniziato un percorso nuovo, ho un nuovo partner in squadra, Alonzi, e la prima cosa è crescere come coppia e presentarsi al massimo delle possibilità. Vediamo cosa riusciremo a fare, ma non voglio pensare a salire sul podio a tutti i costi. In questa fase è più importante porre le basi per il futuro”. Iacopucci si presenterà all’appuntamento con i gradi del miglior giocatore d’Europa in carica (Pallone d’Oro 2024) e fresco del successo al Città di Roma.

Intanto può godersi il successo conquistato ieri al Pinetina Beach Village, dove ha saputo imporsi in finale, in 2 set, sulla coppia Fazzini-Piergiovanni. Sul podio della sesta tappa anche Fabio Di Vincenzo e Lorenzo Casicci capaci di imporsi nella finale di consolazione sui francesi Tipveau-Chauveau.

La rassegna romana, che sulla sabbia di Ostia ha recitato l’epilogo stagionale, ha visto tra i protagonisti tanti ragazzi della Playfootvolley e alcuni campioni del calcio, tra questi Aldair e Max Tonetto, quest’ultimo costretto ai box a causa di un guaio muscolare. “Purtroppo l’infortunio subìto il mese scorso - sottolinea - non mi ha permesso di partecipare, ma non potevo rinunciare allo spettacolo. Congratulazioni a Federico (Iacopucci, ndr) che anche quest’anno si è dimostrato più bravo di tutti. É un campione e saprà prendersi soddisfazioni ancora più grandi nei prossimi anni. I complimenti, comunque, li meritano tutti: gli atleti che hanno partecipato, capaci di dar vita a un grande spettacolo, e gli organizzatori della manifestazione, a partire da Frederic Salamone, vera e propria anima della Playfootvolley. Un ringraziamento speciale va anche al presidente della Figest, Enzo Casadidio, e al direttore del torneo, Filippo Capatti.