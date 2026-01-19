Città di Roma, debutto vincente per la Lazio Footvolley

Appuntamento storico per il footvolley della capitale. Sabato, sulla sabbia del FCO Beach Center di Fiumicino, ha preso avvio la quattordicesima edizione del Città di Roma , uno dei tornei più longevi e tradizionali d’Europa. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione, rispetto al passato, è l’investitura federale della FIGeST , la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, che traghetta il footvolley, di fatto, dentro al palazzo del Coni .

A comporre il tabellone della prima giornata sono state 14 coppie. Presenti 3 ASD, Lazio Footvolley, JeM Fitness e FootVolleySchool, oltre a realtà consolidate quali Footvolley Pesaro e Playfootvolley, la società che fa capo a Max Tonetto. L’ex calciatore della Roma ha giocato in coppia con Alain Faccini, uno dei campioni più titolati del circuito, garantendo al pubblico di Fiumicino un pomeriggio di grande spettacolo ed emozione, anche se per loro la corsa al podio è stata bruscamente interrotta dall’accoppiata Alonzi-Distante (FootVolleySchool), capaci di imporsi 18-15 nella finale per il terzo posto.

Ad imporsi, nella prima giornata del campionato romano, è stata la coppia favorita, quella della Lazio Footvolley, composta dal campionissimo azzurro Federico Iacopucci e da Marco Graziani, uno dei giocatori più esperti vincenti della storia della disciplina. Percorso netto per i biancocelesti, capaci di superare senza troppa fatica il girone e di imporre qualità e ritmo nelle gare a eliminazione diretta, compresa la finale oro vinta 18-9 contro l’accoppiata Palyfootvolley Piergiovanni-Bartoccetti. Ma la corsa al titolo è appena cominciata. Il prossimo appuntamento in programma è a febbraio, quando inizierà anche il campionato di Foot-Table. Un percorso nuovo che alimenta già un movimento importante inambito internazionale e che farà da prologo al Mondiale in programma a Roma nel mese di ottobre.