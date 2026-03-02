Foot Table, Napoli brinda al primo successo nella disciplina. Vittoria anche per la coppia mista Roma-Avellino. 

C’è un gioco destinato a cannibalizzare la prossima estate: il Foot-Table. Lo sport che ha stregato il Brasile (dove l’anno scorso si è disputato il primo Campionato Mondiale), ha fatto il suo approdo ufficiale in Europa , scegliendo Roma come palcoscenico d’eccezione. Nello splendido impianto di Hill 23, a Vitinia, sabato scorso si sono ritrovati di fronte atleti provenienti da tutta Italia per dare avvio a una nuova, sensazionale, avventura: il primo campionato ufficiale di questa nuova disciplina, capace di attrarre già l’attenzione della Figest che tramite la FISPT (Federazione Italiana Sport Per Tutti) ha tenuto a battesimo la prima giornata del Campionato Castroni Città di Roma . A sancire l’interesse della federazione è bastata la presenza del Presidente Filippo Capatti : “La nostra policy è incentrata sul sostegno alle discipline emergenti, specialmente quelle capaci di attrarre con naturalezza un consistente numero di appassionati. E il foot-table risponde pienamente a questo criterio, oggi ne abbiamo una riprova inconfutabile”.

A sfidarsi ci hanno pensato 32 atleti, che hanno rappresentato le neonate academy di Rimini, Castrovillari, Napoli, Avellino, San Benedetto del Tronto, Sassari, Lecce e Roma ovviamente.

Sotto l’attenta guida del brasiliano Victor Pelae, presidente della Federazione Internazionale di foot-table, e di Frederic Salamone, si sono disegnati 2 tabelloni: quello singolo e quello di coppia. Nel primo è stata Napoli ad imporsi, grazie al successo per 18-15 di Pasquale sul riminese Perazzini. Piazzamento d’onore per Enzo Marino della Roma Foot-Table.

Ha dovuto accontentarsi del secondo posto anche nel torneo di coppia Perazzini, sconfitto con Casadei dall’accoppiata mista Roma-Avellino composta da Lombardi e Santese. Un match equilibrato e spettacolare concluso sul 18-16. Terzo posto per Montironi-Vandelli.

A vincere, però, è stato l’intero movimento che ha scolpito nella pietra il primo passo ufficiale di una disciplina destinata ad espandersi piuttosto velocemente anche al di fuori del Brasile. In programma c’è infatti il primo Campionato Europeo della storia, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno a San Marino. Già in calendario anche il Mondiale di Roma (ottobre 2026), e gli appuntamenti internazionali di Dakar (2027) e Bangkok (2028).

Per quanto riguarda il Campionato Castroni Città di Roma, la prossima tappa è prevista invece per il prossimo 21 marzo, sempre nell’impianto Hill 23 di Vitinia. L’inizio di una nuova primavera dello sport, quella con tavolo ottagonale, sponde e pallone.