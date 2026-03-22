Foot-Table, Roma e Avellino in vetta nel campionato Castroni

Nello splendido impianto Hill 23, a Vitinia, è andata in scena la seconda giornata del Campionato Castroni di foot-table . In campo i migliori atleti della disciplina che conta già un largo seguito. Anche stavolta, infatti, si sono ritrovate di fronte le scuole di Avellino, Castrovillari, Napoli, Rimini, Terracina e Roma.

Divise da un tavolino, le coppie hanno battagliato a lungo, dando vita a una sequela di colpi davvero spettacolari. A percorrere la strada più lunga sul tabellone principale ci hanno pensato l’accoppiata mista Roma-Avellino, composta da Arovetto Lombardi e Alessio Santese e quella tutta romana rappresentata da Luca Marcaccini e Nicola Carlini. Sono loro i magnifici 4 di giornata, che hanno dato vita a una finale davvero entusiasmante. A spuntarla è stato il binomio Lombardi-Santese che bissa così il successo ottenuto alla prima giornata. Piazza d’onore per Terracina, che porta sul podio Vincenzo Streppone e Peppe Minale.

Grande soddisfazione anche per Castrovillari, che ottiene il successo nel tabellone silver grazie alla coppia composta da Mattia Laurenzano e Gabriele Ammirati, capaci di superare in finale la “famiglia” Valentino, Alessandro e suo figlio Samuele, autentica mascotte del torneo.

Il prossimo appuntamento con il Campionato Castroni è per sabato 18 aprile, sempre a Hill 23.