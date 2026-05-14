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Foot-Table, primi verdetti: Terracina, Roma e Rimini ottengono il pass per gli Europei di San Marino

Foot-Table, primi verdetti: Terracina, Roma e Rimini ottengono il pass per gli Europei di San Marino

Nelle Qualifiche svolte a Roma si impongono Streppone e Minale. Ottengono il pass europeo anche Carlini e Santese. Nel singolo brilla Casadei
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Primi verdetti in vista del Campionato Europeo di Foot-Table in programma dal 12 al 14 giugno a San Marino. Nelle Qualifiche svolte a Roma sabato scorso a dominare la scena è stata l’accoppiata laziale composta da Enzo Streppone e Giuseppe Minale, che consentono così a Terracina di essere tra le candidate principali al titolo continentale. Seconda classificata, nel torneo disputato nello splendido impianto di Hill 23, la coppia romano-romagnola Alessio Santese-Nicola Carlini. Anche loro beneficiano del pass per le fasi finali dell’Europeo di categoria. Rimini brinda anche a un’altra vittoria, quella ottenuta nel tabellone del singolo da Edoardo Casadei. 

Per comporre il quadro della fase finale del primo Europeo della disciplina organizzato dalla FIFT (Federazione Internazionale Foot Table) non resta che aspettare la seconda tornata di qualifiche, in programma sul versante Adriatico della Penisola. Domenica 17 maggio a Rimini saranno messi in palio gli ultimi posti a disposizione. Poi sarà caccia al titolo continentale. 

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