Foot Table, assegnati a Roma i primi titoli nazionali

Nello splendido scenario del circolo sportivo Hill 23 è andato in scena, domenica 6 settembre, il primo campionato nazionale della disciplina. Uno sport che ha già registrato una notevole crescita dentro e fuori dai confini nazionali, tanto da prepararsi al primo campionato mondiale in programma tra meno di un mese, dal 2 al 4 ottobre a Colle Oppio (Roma).

Nel weekend scorso, a prendersi la scena sono state alcune tra le scuole più prestigiose d’Italia. Su tutte Avellino, Rimini e Roma.

Nella categoria del doppio maschile la medaglia d’oro è andata alla coppia romagnola composta da Luca Montironi e Lorenzo Beneduce. Stessa soddisfazione per le romane Eleonora Cunsolo e Francesca Maiorca nel doppio femminile.

Cunsolo ha conquistato l’oro anche nel doppio misto, in coppia con Arovetto Lombardi, uno dei migliori atleti del circuito, tanto da imporsi anche nel singolo maschile. Nel singolo femminile è stata la romana Chiara Hujdur a salire sul gradino più alto del podio.

Nel complesso si è trattato di un vero battesimo di fuoco per tutti gli atleti, alla ricerca non solo dei titoli nazionali, ma anche del pass di accesso al prossimo campionato mondiale. Tra i qualificati compaiono anche Edoardo Casedei, Luca Perazzini, Sara Ciucci, Mirtilla Bellucci, Enzo Streppone.