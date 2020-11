Malagò: "Fgi e Coni storie sovrapposte. Avanti con le nostre battagie"

ROMA - Giovanni Malagò ha parlato ai delegati presenti all'assemblea elettiva della Federazione ginnastica d'Italia. "Stiamo portando avanti insieme la nostra battaglia per l'autonomia dello sport: sarà molto complessa.Dobbiamo assolutamente sostenerla, perché nel momento esatto in cui viene limitata l'indipendenza sancita dalla Carta Olimpica, che è alla base di tutto, viene meno quella folle e incosciente forma di coinvolgimento di tutti voi che, da volontari, prestate il vostro sevizio per la Federazione e per l'attività sportiva in Italia". Sono queste le parole di Malagò che ha poi aggiunto: "Ringrazio la Federazione Ginnastica d'Italia, che mi è stata personalmente molto vicina in questi mesi molto difficili. Abbiamo fatto una bella squadra. Il Comitato Olimpico e la Fgi sono due mondi sovrapposti: la vostra storia è la nostra storia, avete dato il via a tutto e i vostri 150 anni dimostrano che senza di voi non ci saremmo noi".

Infine, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha concluso: "I risultati in questi quattro anni sono stati molto buoni. Ci sono federazioni gestite egregiamente ma che non portano risultati. Qui siamo sul pezzo grazie a un insieme di cose: i tecnici di livello, perché senza di loro le cose non possono cambiare, e la volontà di guardare sempre avanti senza sedersi sui risultati". A Malagò è segutio, poi, il presidente della Fgi Gherardo Tecchi che ha sottolineato: "Noi saremo sempre vicini al Coni e al presidente Malago' in questa battaglia per difendere l'autonomia dello sport. Non possiamo permettere alla politica di entrare in maniera dirompente nel nostro mondo".