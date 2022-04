Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli: "Punto alla perfezione"

Raffaeli sente di avere un vulcano dentro, al punto da scrivere ogni volta questa parola sul nastro che la accompagna in pedana. Anche se le emozioni riesce a domarle in modo straordinario, mostrandosi timida e taciturna. Sofia preferisce comunicare con il corpo. La “formica atomica” di Chiaravalle ha compiuto 18 anni a gennaio, ma nella sua bacheca ci sono già due primi posti in Coppa del Mondo e soprattutto il bronzo al Mondiale in Giappone (il primo podio nel cerchio per un’individualista azzurra). Domani gareggerà a Folgaria nella Final Six della Serie A1. I gironi - la Ginnastica Fabriano di Raffaeli sfiderà l’Udinese nel gruppo A, Viareggio e Chieti si affronteranno nel gruppo B, San Giorgio ‘79 di Desio e Iris Giovinazzo nel C - porteranno tre squadre alla finalissima (ore 14, diretta La7) dopo le doppie sfide sui quattro attrezzi.